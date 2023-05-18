«Обратное наступление». Минобороны Украины высмеяли выход россиян на «выгодные рубежи» у Бахмута 18 мая, 00:12 Уничтожение российских снарядов в деревне под Бахмутом (Фото:ZSU via YouTube/via REUTERS)

Министерство обороны Украины высмеяло заявления российских военных об отступлении на «выгодные рубежи». Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что Силам обороны удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

Ранее российское Минобороны заявляло, что оккупанты отступили с линии фронта на более выгодные позиции. Это было якобы сделано для улучшения линии обороны от ВСУ.



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«Еще раз напомним Минобороны РФ, что наиболее благоприятная линия обороны для российских войск проходит вдоль международно признанных границ Российской Федерации. Вы почти закончили свое „обратное наступление“. Не упустите свой шанс», — написали в Минобороны Украины в Twitter.

Украинские пограничники в районе Бахмута в среду, 17 мая, отразили российский штурм опорного пункта.

По данным ГПСУ, атаку россияне начали под прикрытием минометного огня.

В результате российского обстрела начался пожар в зданиях, которые находились по соседству с позициями украинских защитников, но пограничникам удалось его потушить.

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