«Неужели моя дочь не достойна?». Отец погибшей журналистки Виктории Рощиной призывает присвоить ей звание Героя Украины

Владимир Рощин, отец Виктории Рощиной — украинской журналистки, которая была замучена в российском плену, обратился в Офис президента с вопросом о присвоении его дочери звания Героя Украины. Такое решение предварительно уже поддержала Верховная Рада.

Соответствующее заявление Владимира Рощина опубликовало издание Українська правда.

Отец Виктории Рощиной отметил, что в мае 2025 года 247 народных депутатов направили президенту Владимиру Зеленскому запрос о присвоении его дочери звания Героя Украины.

Однако глава государства в августе посмертно наградил журналистку орденом Свободы.

Владимир Рощин рассказал, что адвокаты два раза направляли обращение в ОП с вопросом о присвоении звания Героя Украины. Впрочем, там объяснили, что Викторию Рощину наградили орденом Свободы на основании, в частности, представления Минкульта.

«В настоящее время мне, как отцу, непонятно почему сложилась такая ситуация и неужели моя дочь, которая погибла за свободу и независимость нашего государства, не достойна высшей государственной награды при том, что значительное количество народных избранников, представляющих народ Украины, почтив память погибшей от пыток агрессора журналистки — гражданки Украины, поддержала такое награждение», — говорит Владимир Рощин.

Отец журналистки призвал ОП предоставить информацию о том, когда именно были получены и рассмотрены представления Верховной Рады и Минкульта, проработали ли их в Департаменте государственных наград, а также какие выводы сделала Комиссия по государственным наградам и геральдике.

Кроме того, он обратился с просьбой предоставить копии протоколов заседаний, экспертных заключений и решений, касающихся награждения Виктории Рощиной.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

В августе 2023 года 27-летняя журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях Украины. В сентябре ее семья подала заявление о ее розыске, в мае 2024 года Россия официально подтвердила ее пребывание на территории РФ.

28 августа 2024 года отец Виктории обратился к российским представителям с запросом на предоставление информации о его дочери. Ответное письмо было датировано 2 октября. В нем была написана дата смерти журналистки — 19 сентября 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Рощина была в списках на обмен, ее возвращение было уже согласовано.

Российская сторона долго отказывалась отдавать тело Рощиной.

В марте 2025 года журналисты выяснили, что в российском плену Рощину жестоко пытали. На ее теле были ножевые ранения, а вес был меньше 30 кг.

24 апреля стало известно, что в Украину в феврале 2025-го вернули тело журналистки. Его передали с пометкой «неустановленное лицо мужского пола» и без некоторых внутренних органов, чтобы скрыть следы пыток.

Прощание с украинской журналисткой в Киеве состоялось 8 августа.