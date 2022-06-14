«Бой в тылу противника»: отец Романа Ратушного рассказал об обстоятельствах его гибели 14 июня, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Тело Романа Ратушного удалось эвакуировать (Фото:Павел Коробчук/Facebook)

Отец известного киевского активиста Романа Ратушного, служившего разведчиком 93-й отдельной механизированной бригады Холодный яр, рассказал об обстоятельствах его гибели.

По словам мужчины, его сын получил смертельное ранение во время боя в тылу российских оккупантов.

Читайте также: В бою под Изюмом погиб активист Роман Ратушный

«Когда Рома не вернулся с боевого выхода, я не верил в его гибель. Доклад об обстоятельствах противоречив, шпилька на карте — во вражеском тылу, на месте боя — засада. Пробиться к нему не могли, между тем документы сына светились во вражеских пабликах», — написал Тарас Ратушный на своей странице в Facebook.

Видео дня

Он также поблагодарил всех тех, что знал о случившемся, однако соблюдал молчание и не давал распространиться этой информации раньше времени.

«Все вы на самом деле совершили чудо. Этим чудом наши забрали Рому, и теперь он возвращается в Киев», — добавил отец погибшего героя.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.