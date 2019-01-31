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Отец политзаключенного Гриба прогнозирует вынесение приговора сыну до 11 февраля

Вчера, 19:51
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Игорь Гриб via Facebook

Состояние Павла Гриба ухудшилось

Отец арестованного в России Павла Гриба Игорь Гриб заявил, что прогнозирует вынесение приговора сыну до 11 февраля, сообщают Украинские новости.

"Мы ожидаем предварительно, что в понедельник и вторник, 4 и 5 февраля, будут судебные дебаты, ну а там уже приговор. Это уже суд назначит… Это может быть конец следующей недели, если по самому пессимистичному сценарию, Павел может быть осужден, следующий шаг – этап", - сказал он.

Отец политзаключенного добавил, что в новой редакции российского законодательства стали жестче требования к тем лицам, которые обвиняются в терроризме (ст. 205 ч. 1 Уголовного Кодекса России) и увеличен срок содержания их под стражей до десяти лет в ухудшенных условиях.

По его словам, все обращения со стороны украинских властей к РФ об обмене политзаключенными остались без ответа.

Ранее, Игорь Гриб заявил, что у Павла сейчас появились новые болезни, как начальная стадия цирроза печени и симптомы болезни Альцгеймера.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти.

Напомним, что ЕСПЧ попросил РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба, лечении, которое было назначено врачами, и лечении, предоставленном во время содержания под стражей.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он нуждается в ежедневном приеме специальных лекарств.

Украинец исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.

Теги:   Политзаключенные Россия Павел Гриб

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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