«Как мы выжили… непонятно»: отдыхающий рассказал о ракетном ударе РФ по курортной Затоке — видео

26 июля, 12:22
В результате удара разрушены, по меньшей мере, пять зданий (Фото:Коллаж НВ)

В результате удара разрушены, по меньшей мере, пять зданий (Фото:Коллаж НВ)

Во вторник, 26 июля, российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре курортного поселка Затока в Одесской области.

По словам одного из отдыхающих, удар был нанесен где-то в пять утра, когда все еще спали.

«Почему мы остались живы… непонятно. Все прошило осколками», — рассказал он, показав последствия атаки.

Видео дня

При этом гостиница, в которой отдыхал мужчина, находится в нескольких сотнях метров от эпицентра удара.

В результате очередного военного преступления РФ были разрушены, по меньшей мере, пять зданий.

https://www.youtube.com/watch?v=dwIidq8DTn4

Информации о возможных погибших или пострадавших пока не поступало.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Курорт Ракетные удары Затока Туристы Война России против Украины

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