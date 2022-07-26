«Как мы выжили… непонятно»: отдыхающий рассказал о ракетном ударе РФ по курортной Затоке — видео 26 июля, 12:22 В результате удара разрушены, по меньшей мере, пять зданий (Фото:Коллаж НВ)

Во вторник, 26 июля, российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре курортного поселка Затока в Одесской области.

По словам одного из отдыхающих, удар был нанесен где-то в пять утра, когда все еще спали.

«Почему мы остались живы… непонятно. Все прошило осколками», — рассказал он, показав последствия атаки.

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При этом гостиница, в которой отдыхал мужчина, находится в нескольких сотнях метров от эпицентра удара.

Кореспондент Радіо Свобода у Затоці побачив принаймні п'ять зруйнованих будинків. Ймовірно, це не всі руйнування, адже далі журналістів поки не пускають через роботу піротехніків та слідчих. pic.twitter.com/jKgOEp28za — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 26, 2022

В результате очередного военного преступления РФ были разрушены, по меньшей мере, пять зданий.

Информации о возможных погибших или пострадавших пока не поступало.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ

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