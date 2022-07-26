«Как мы выжили… непонятно»: отдыхающий рассказал о ракетном ударе РФ по курортной Затоке — видео
В результате удара разрушены, по меньшей мере, пять зданий (Фото:Коллаж НВ)
Во вторник, 26 июля, российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре курортного поселка Затока в Одесской области.
По словам одного из отдыхающих, удар был нанесен где-то в пять утра, когда все еще спали.
«Почему мы остались живы… непонятно. Все прошило осколками», — рассказал он, показав последствия атаки.
При этом гостиница, в которой отдыхал мужчина, находится в нескольких сотнях метров от эпицентра удара.
В результате очередного военного преступления РФ были разрушены, по меньшей мере, пять зданий.
Информации о возможных погибших или пострадавших пока не поступало.
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