Система ПВО оккупантов под Евпаторией попала на фото отдыхающих

22 августа, 09:06
Батарея систем ПВО С-400 в районе озера Конрад в оккупированном Крыму (Фото:svoboda.org)

Батарея систем ПВО С-400 в районе озера Конрад в оккупированном Крыму (Фото:svoboda.org)

Отдыхающие в оккупированном Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали снимки в социальных сетях.

Это произошло в районе озера Тереклы (Соленое) недалеко от села Молочное. О работе ПВО в этом районе заявляли в пятницу и в субботу, сообщает русская служба Радио Свобода.

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Независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем ВКонтакте. Фото содержало в себе географические координаты. Эти координаты показывают, что снимки были сделаны вблизи Молочного. В интернете есть и другие подобные фото.

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https://twitter.com/COUPSURE/status/1561403735636525056
https://twitter.com/COUPSURE/status/1561403743614423040

Фотографии позволяют подтвердить, что речь идет об установках С-400. Они были сделаны в 1,5 километрах от поля, на косе между Тереклы и Черным морем.

svoboda.org
Фото: svoboda.org
svoboda.org
Фото: svoboda.org

Сервис спутниковых снимков Planet.com позволяет увидеть следы на месте вероятного расположения установок ПВО из космоса и определить, что активность на этом участке началась не позже 15 июля, после чего количество дорог в поле увеличивалось.

За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Евпатория ПВО С-400 Война России против Украины

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