«Ракета летит в направлении пляжа Ибица». Как сейчас отдыхают в Одессе под обстрелами — BBC News Украина 23 июля, 05:28 Люди смотрят на дым, поднимающийся от горящего гражданского судна. Одесса, Украина, 19 июля 2026 года (Фото: Reuters)

Алексей Назарук, BBC News Украина, не отдыхал на море несколько лет. Поэтому, когда появилось свободных три дня, решил поехать в Одессу. Хотелось перезагрузиться, сменить картинку. Это удалось — не помешали постоянные обстрелы и огромное количество людей вокруг. А удивили цены и отношение туристов к постоянной опасности.

NV публікує матеріал BBC News Україна у межах інформаційної співпраці.

Дорога з Києва зараз чудова — трасу підлатали, асфальт майже всюди хороший. Правда, бензин нині «кусається». Навіть за скромної витрати палива подорож туди-назад із Києва обійшлася десь у 6 000 грн.

А тепер про саму Одесу. Якщо коротко: Одеса зараз — це дуже, ну просто дуже дорого.

За три дні на двох ми залишили там близько 1 000 доларів, і це при тому, що ми не шикували, а трималися впевненого «середнього класу». Житло забронювали через Airbnb (так на 300 грн за ніч дешевше) біля порту та парку Шевченка за 2700 грн на добу. До центру чи пляжу звідти — десь пів години пішки.

Фото: Олексій Назарук

З їжею взагалі окрема історія. Середній чек на двох «просто нормально перекусити» — близько 2000 грн.

Закуски стартують від 500 грн, основні страви — близько 1000 грн. Якщо хочете випити кави з десертом — готуйте 1000 грн. І попри такі ціни, всюди аншлаг.

Базар "Привоз" в Одесі / Фото: Олексій Назарук

У топові заклади, на кшталт «Татарбунарів» Алекса Купера чи «Дачі» Савелія Лібкіна, ввечері просто так з вулиці не потрапити — треба бронювати заздалегідь. І навіть не за день.

Але найбільше вражає контраст. З одного боку — курорт світового рівня за рівнем цін, а з іншого — постійна небезпека.

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Обстріли тут суб'єктивно частіші, ніж у Києві: сирени волають по 4−6 разів на день і вночі так само. Місто сильно побите, особливо район біля порту.

Кожного дня гинуть люди.

Але на пляжах — яблуку ніде впасти. При тому, що кожен день нові обстріли й жертви.

Місцеві пабліки детально ведуть трансляцію: «Ракета летить у напрямку пляжу Ібіца». І люди на сусідньому пляжі біля дельфінарію «Немо» такі: «О, ну це ж на Ібіцу, це не до нас!»

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Одеські вулиці / Фото: Олексій Назарук

А там відстані — якихось чотири кілометри максимум.

Укриття на пляжах є, але до них іти хвилин десять, тому всі просто стоять і дивляться на ракети в небі.

Коли під час одного жорсткого обстрілу ми інстинктивно спробували кудись втекти, наших зусиль вистачило рівно до найближчого бару під солом’яним навісом. Оце сховалися, так сховалися — чистий психологічний захист з пальмового листя!

Військово-морські сили Збройних сил України патрулюють Чорне море / Фото: Getty Images

До речі, про пляжі. Цього року багато з них відкрили офіційно.

Міни вже не так лякають, бо вздовж берега стоять хвилерізи, які їх затримують. Народу — тьма: від немовлят до літніх людей. Багато чоловіків, так, бо виїхати кудись далі може далеко не кожен.

Оренда лежака коштує 200 грн у будні та 300 грн у вихідні — за ці гроші отримуєш парасольку, столик, доступ до душу, роздягалень та офіціанта прямо до лежака.

Ну і класика: пляжем носять кукурудзу, рапани та пахлаву. Зараз усе працює за схемою «все по 100» (менше 100 грн нічого немає). Ще деталь — майже всі місцеві розмовляють російською мовою.

Пляж в Одесі / Фото: Getty Images

Ми також з'їздили в Санжійку. Там з’явилися симпатичні глемпінги, барчики та сходи до води через крутий обрив.

Але оскільки там немає пірсів, море відкрите, міни можуть легко доплисти до берега, тому лізти у воду там зовсім не хотілося.

Звісно, зайшли й на Привоз. Асортимент неймовірний, ціни як у Києві, але фрукти через сонце набагато солодші. Зараз в Одесі сильний тренд на локальні «фішки» та бессарабську кухню: всюди пропонують форшмак, закуски з помідорів мікадо та інші «одеські спеціалітети». Вони зробили з цього чудовий бренд.

Парамедики-волонтери Червоного Хреста проводять серцево-легеневу реанімацію людині, яка отримала поранення через російську атаку Одеси. 17 липня 2026 / Фото: ДСНС Одещини

А вечорами центр міста часто занурюється в темряву через вимкнення світла. Вулиці гудуть генераторами, що навіває спогади про київську зиму. І посеред цієї темряви під звуки сирен або роботи ППО вуличні музиканти продовжують грати свою музику.

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А крім іншого, молодь на Дерибасівській з мітингом на підтримку Михайла Федорова.

Одеса, як завжди, чудова та атмосферна, попри всі реалії.