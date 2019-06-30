Над оккупированным Донбассом исчез беспилотник ОБСЕ — отчет Сегодня, 07:26 251 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Миссия наблюдателей ОБСЕ потеряла беспилотник дальнего радиуса действия над оккупированной территорией Донецкой области вблизи линии соприкосновения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В четверг, 27 июня, команда СММ руководила полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия над подконтрольными и неподконтрольными правительству районами на юге Донецкой области.

В 23:18, когда БПЛА пролетал вблизи н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), бортовые системы зафиксировали, что температура двигателя летательного аппарата достигла критически высокого значения, после чего он начал быстро терять мощность и высоту.

Пытаясь осуществить контролируемое приземления БПЛА за пределами жилых районов, в 23:22 команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом.

По оценке СММ, БПЛА исчез вскоре после 23:22 в районе к югу от н. п. Верхньоширокивське (Быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.

В СММ заявляют, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает неотложные меры для установления местоположения своего БПЛА.