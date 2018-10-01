Отчет МВД в ответ на акции протеста. Сколько преступлений в отношении активистов являются раскрытыми

Четыре из пяти преступлений в отношении активистов и волонтеров не раскрыты полностью

Правоохранители заявляют, что раскрыли ряд нападений на гражданских активистов и убийство правозащитницы Ирины Ноздровськой, а также бердянского активиста Виталия Олешко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко отчитался по шести делах после недовольства общественности бездействием власти. До завершения следствия и вступления в силу обвинительных приговоров суда пройдет время, отметил Шевченко. Однако результаты работы есть, утверждает он. У акции Ночь на Банковой под лозунгом Молчание убивает была цель среди прочего привлечь внимание к отсутствию работы правоохранительных органов.

Что сказали в МВД

Как отчитывались в МВД, убийство правозащитницы Ирины Ноздровськой полностью раскрыто. Подозреваемый стал подсудимым. Заказного характера преступления не установлено. Двое подозреваемых в покушении на убийство Устименко в Одессе под стражей, следствие продолжается.

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По горячим следам раскрыто убийство ветерана АТО Виталия Олешко. Пятеро подозреваемых под стражей. Исполнитель дал показания о заказчике. В расследовании покушения на убийство херсонской чиновницы Гандзюк, которую облили кислотой, на первом этапе произошла ошибка. Сейчас пятеро подозреваемых, включая организаторов, находятся под стражей. Заказчиков продолжают искать и полиция, и СБУ.

Посольство США в Украине призвало решать вопросы преступлений против общественных активистов

В начале августа в селе Лиманка Одесской области грузовик ГАЗ наехал на легковой автомобиль Тоyota, в котором находилась лидер одесской организации Народного движения Кузаконь и журналист Козьма.

В этом деле под стражей находятся трое подозреваемых, ведется следствие. По делу о покушении на жизнь Михайлика, который получил огнестрельное ранение у своего дома, также задержаны трое подозреваемых. Следствие и поиски продолжаются. Четыре из этих пяти преступлений не раскрыты полностью, признали в ведомстве.

О задержании нападавших на двух общественных деятелей Олега Михайлика и Виталия Устименко рассказал на специальной пресс-конференций и прокурор Одесской области Олег Жученко. Не прошел и двух суток, как были установлены исполнители и пособники по делу покушения на Михайлика.

Волна возмущения

Заявления правоохранителей о раскрытии нападения на активистов - это попытка погасить волну возмущения общественности, отметил активист из Одессы Сергей Стерненко, на которого трижды было совершено покушение.

Полиция, по убеждению одесского активиста, выдает желаемое за действительное. Кроме того, напомнил Стерненко, в деле расследования покушения на Екатерину Гандзюк уже были совершены ошибки. В частности, сначала было задержано лицо, непричастное к нападению. И исключать повторений подобного нельзя, добавил активист.

"Что касается первого нападения на меня, никому не сообщено о подозрении. По третьему, то на скамье подсудимых только задержанный мной же нападающий, исполнитель", - сказал Стерненко.

Более того, добавил Стерненко, этот нападающий находится под государственной охраной. В то же время самому активисту в предоставлении государственной охраны отказали.

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Акции общественных активистов действительно работают, учитывая реакцию генпрокурора, президента и правоохранительных органов, отметил народный депутат Украины Мустафа Найем. Впрочем, на акции протеста люди будут выходить еще не один год, прогнозирует Найем.

Посольство США в Украине призвало власти решать вопрос недавних преступлений против общественных активистов в стране. В посольстве подчеркнули: украинцы заслуживают на активное гражданское общество, которое может выступать за реформы, не боясь мести.