Боятся наступления ВСУ. Россияне усилили оборону в Запорожской области — британская разведка

8 января, 10:00
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Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

В последние недели российские оккупанты в Запорожской области усилили оборонные укрепления, говорится в отчете британской разведки по состоянию на пятницу, 8 января.

По данным Минобороны Британии, особенно россияне уделили внимание своим укреплениям между городами Васильевка и Орехов.

"Россия сохраняет большие силы в этом секторе. То, как Россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожской», — отметили в разведке.

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Аналитики добавили, что большое украинское наступление в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного коридора", который соединяет временно оккупированный Крым с Россией. А успех Украины в Луганской области еще больше подорвет российскую цель «освобождения» Донбасса. Поэтому россияне стоят перед дилеммой: какой из этих угроз противостоять в первую очередь.

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7 января британская разведка предположила, что командование РФ, вероятнее всего, будет рассматривать украинское давление вокруг Кременной в Луганской области как угрозу для себя на Бахмутском направлении. Его россияне считают ключевым для обеспечения оккупации остальных территорий Донецкой области.

https://www.youtube.com/embed/jL8Qa8Fhs-0
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка Запорожская область Война России против Украины

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