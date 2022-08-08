При подготовке отчета Amnesty International общалась с людьми в фильтрационных лагерях, которые говорили под давлением — SPRAVDI

8 августа, 16:45
Люди, с которыми общалась Amnesty International при подготовке отчета о якобы нарушениях со стороны ВСУ, говорили под давлением (Фото:Zohra Bensemra/REUTERS)

Люди, с которыми общалась Amnesty International при подготовке отчета о якобы нарушениях со стороны ВСУ, говорили под давлением (Фото:Zohra Bensemra/REUTERS)

Организация Amnesty International при подготовке отчета с обвинениями ВСУ использовала показания людей из фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности (SPRAVDI) в понедельник, 8 августа, в Facebook.

Читайте также:
Скандальный отчет о ВСУ: в Amnesty International заявили, что «сожалеют», но ничего менять не будут

По информации Центра стратегических коммуникации, в сборе показаний участвовали независимые журналисты и волонтеры в Николаевской, Харьковской областях и на Донбассе, а большинство материалов для отчета были получены при опросе людей, эвакуированных на временно оккупированные территории, неподконтрольные Украине: в ОРДЛО или Крым.

Видео дня
Читайте также:

«В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди „желающих“ предоставить подобного рода информацию. Такая информация, собранная на территории лагерей, вообще не должна быть использована при составлении отчета. Такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации учреждений), которое осуществлялось на постоянной основе», — сказано в сообщении.

Читайте также:
Елена Кондратюк
Елена Кондратюк
О двойных стандартах и пророссийских нарративах отдельных международных организаций

В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что в некоторых случаях такие «правильные» интервью были единственной возможностью для людей пройти фильтрацию и покинуть оккупированные территории. Также, по данным Центра, собранные журналистами и волонтерами свидетельства проверялись администрацией учреждений и в некоторых случаях сотрудниками ФСБ.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/pfbid09QqRaRKdQDBMzKXWDB28amVxQ8CFiuFYBYnkyJ8Lh8VsbhXR88myQqxqb8Ws5L21l
Читайте также:

С точки зрения Amnesty International, украинским военным следует держаться подальше от жилых домов (Фото:REUTERS/Marko Djurica) Международная амнистия… для Путина? Как в Украине отреагировали на скандальный отчет Amnesty International с обвинениями ВСУ

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

В Офисе президента накануне заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

Президент Владимир Зеленский сказал, что отчет, в котором Amnesty не упоминает многочисленные военные преступления российских оккупантов в Украине, является попыткой переложить ответственность с агрессора на жертву.

Украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке скандального отчета и что этим занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty. Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа объявила об увольнении.

https://www.youtube.com/embed/SEjzaIhfBP0
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Amnesty International Военные преступления РФ Оккупированные территории Центр стратегических коммуникаций Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Елена Вдовиченко говорит, что Метро планирует свою деятельность в Украине до 2030 года (Фото:Метро Украина)
Цены, курс доллара и планы до 2030 году /
Как торговые сети работают во время войны — интервью с СЕО Метро Украина
8 августа, 12:05
Ритейл/Недвижимость
Владельцы Ocean Plaza решили, что сейчас самое время открыть ТРЦ (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
«Они даты уже пять раз назначали» /
Что известно об открытии Ocean Plaza и его российском следе во время войны
8 августа, 08:22
Ритейл/Недвижимость
Иоланта Берк: «Есть много причин, по которым люди ощущают тревогу воскресным вечером» (Фото:Andrew Neel/Pexels)
Воскресные страхи — что это и как с ними справиться
Иоланта Берк
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X