При подготовке отчета Amnesty International общалась с людьми в фильтрационных лагерях, которые говорили под давлением — SPRAVDI 8 августа, 16:45 Люди, с которыми общалась Amnesty International при подготовке отчета о якобы нарушениях со стороны ВСУ, говорили под давлением (Фото:Zohra Bensemra/REUTERS)

Организация Amnesty International при подготовке отчета с обвинениями ВСУ использовала показания людей из фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности (SPRAVDI) в понедельник, 8 августа, в Facebook.



По информации Центра стратегических коммуникации, в сборе показаний участвовали независимые журналисты и волонтеры в Николаевской, Харьковской областях и на Донбассе, а большинство материалов для отчета были получены при опросе людей, эвакуированных на временно оккупированные территории, неподконтрольные Украине: в ОРДЛО или Крым.

Видео дня

«В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди „желающих“ предоставить подобного рода информацию. Такая информация, собранная на территории лагерей, вообще не должна быть использована при составлении отчета. Такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации учреждений), которое осуществлялось на постоянной основе», — сказано в сообщении.

Читайте также: Елена Кондратюк О двойных стандартах и пророссийских нарративах отдельных международных организаций

В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что в некоторых случаях такие «правильные» интервью были единственной возможностью для людей пройти фильтрацию и покинуть оккупированные территории. Также, по данным Центра, собранные журналистами и волонтерами свидетельства проверялись администрацией учреждений и в некоторых случаях сотрудниками ФСБ.



Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

В Офисе президента накануне заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

Президент Владимир Зеленский сказал, что отчет, в котором Amnesty не упоминает многочисленные военные преступления российских оккупантов в Украине, является попыткой переложить ответственность с агрессора на жертву.

Украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке скандального отчета и что этим занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty. Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа объявила об увольнении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.