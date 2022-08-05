«Разошлись ценностно». Глава украинского офиса Amnesty International заявила, что увольняется 5 августа, 21:49 Оксана Покальчук (Фото:Julia Weber via Oksana Pokalchuk — head of Amnesty International Ukraine / Facebook)

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук в пятницу, 5 августа, заявила, что увольняется.

У себя в Facebook она написала, что оставляет свой пост после скандального отчета AI, в котором защитников Украины обвинили том, что они якобы подвергают опасности гражданских.

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«Любимая работа, семь лет жизни, планы на будущее, а последние пять месяцев — еще и спасательный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что, если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого — осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли», — заявила Покальчук.

Глава украинского офиса AI рассказала, что в течение последних нескольких дней вместе с коллегами проводила разъяснительную работу внутри организации и пыталась донести позицию Украины и украинцев до представителей Amnesty в десятках стран, а также общалась с высшим руководством.

«Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет… Вдобавок к отсутствию надлежащей реакции произошло игнорирование большой активистской инициативы людей со всего мира, которых возмутил этот пресс-релиз», — добавила она.



Покальчук объяснила, что ее ценности отличаются от ценностей руководства Amnesty International. Она подчеркнула, что пресс-релиз от 4 августа должен был по меньшей мере исследовать две стороны и учесть позицию Министерства обороны Украины, которому организация дала мало времени на ответ и в результате создала материал, напоминающий поддержку нарративов страны-агрессора России.

«Речь не идет о том, чтобы международные или локальные правозащитные организации не фиксировали действия украинских Вооруженных Сил… Но в таких важных отчетах, публикуемых в такой момент и в таком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну», — подытожила глава Amnesty в Украине.



Ранее после опубликованного отчета уволилась спикер украинского офиса Amnesty Катерина Митева, сообщает Суспільне. Ее пост сейчас удален из Facebook.

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В Офисе президента накануне заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

Президент Владимир Зеленский сказал, что отчет, в котором Amnesty не упоминает многочисленные военные преступления российских оккупантов в Украине, является попыткой переложить ответственность с агрессора на жертву.

Amnesty Intertnational ставит знак равенства между абсолютным злом и его жертвой – Олег Саакян https://www.youtube.com/embed/SEjzaIhfBP0

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