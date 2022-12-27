Дрон ВСУ снял добровольную сдачу в плен отчаявшегося оккупанта — видео 27 декабря, 15:30 Оккупант сам вышел к позициям ВСУ (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео добровольной сдачи в плен российского военного, решившего бросить позиции, чтобы сохранить свою жизнь.

Весь процесс был снят с помощью разведывательного беспилотника.

На обнародованных кадрах видно, как сопровождаемый украинским беспилотником оккупант идет по дороге к зарослям, в которых засели бойцы Сид обороны, после чего сдается, и передает им свое оружие.

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«Сдался сам — пусть живет… Автомат принес», — отметили в радиопереговорах военнослужащие ВСУ.