Дрон ВСУ снял добровольную сдачу в плен отчаявшегося оккупанта — видео

27 декабря, 15:30
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Оккупант сам вышел к позициям ВСУ (Фото:Коллаж НВ)

Оккупант сам вышел к позициям ВСУ (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео добровольной сдачи в плен российского военного, решившего бросить позиции, чтобы сохранить свою жизнь.

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Весь процесс был снят с помощью разведывательного беспилотника.

На обнародованных кадрах видно, как сопровождаемый украинским беспилотником оккупант идет по дороге к зарослям, в которых засели бойцы Сид обороны, после чего сдается, и передает им свое оружие.

Видео дня

«Сдался сам — пусть живет… Автомат принес», — отметили в радиопереговорах военнослужащие ВСУ.

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https://twitter.com/Peter79233966/status/1607715302816489473
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Плен Российские военные Война России против Украины

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