Комиссия по отбору главы БЭБ не сделала повторной подачи документов на Цивинского
Победитель конкурса по отбору главы Бюро экономической безопасности Александр Цывинский (Фото: lvduvs.edu.ua)
Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) не сделала повторного представления документов на победителя конкурса Александра Цивинского.
Об этом сообщил член комиссии Донатас Маласкевичюс в комментарии Общественному.
Ранее Экономическая правда со ссылкой на источники писала, что это могло произойти 21 июля.
Маласкевичюс пояснил, что решение уже было принято, кандидата предложили и подавать его еще раз нет необходимости.
25 июня стало известно, что детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чистый город Александр Цывинский победил в открытом конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
Кандидатуру Цивинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.
Александр Цивинский является руководителем третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения НАБУ. Свою карьеру он начал в правоохранительных органах, а с момента создания НАБУ вошел в первую группу ведомства, которая состояла из 70 детективов. В своей анкете отмечал, что не имеет партийной принадлежности.
7 июля Кабмин отклонил решение Комиссии по отбору директора БЭБ о назначении на должность Цывинского и постановил повторно провести конкурс.
Тогда Цывинский попросил предоставить разъяснения относительно содержания оценок безопасности от СБУ, которые стали основанием для отклонения его кандидатуры Кабинетом министров.