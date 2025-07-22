Комиссия по отбору главы БЭБ не сделала повторной подачи документов на Цивинского

Победитель конкурса по отбору главы Бюро экономической безопасности Александр Цывинский (Фото: lvduvs.edu.ua)

Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) не сделала повторного представления документов на победителя конкурса Александра Цивинского.

Об этом сообщил член комиссии Донатас Маласкевичюс в комментарии Общественному.

Ранее Экономическая правда со ссылкой на источники писала, что это могло произойти 21 июля.

Маласкевичюс пояснил, что решение уже было принято, кандидата предложили и подавать его еще раз нет необходимости.

25 июня стало известно, что детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чистый город Александр Цывинский победил в открытом конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Кандидатуру Цивинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.

Александр Цивинский является руководителем третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения НАБУ. Свою карьеру он начал в правоохранительных органах, а с момента создания НАБУ вошел в первую группу ведомства, которая состояла из 70 детективов. В своей анкете отмечал, что не имеет партийной принадлежности.

7 июля Кабмин отклонил решение Комиссии по отбору директора БЭБ о назначении на должность Цывинского и постановил повторно провести конкурс.

Тогда Цывинский попросил предоставить разъяснения относительно содержания оценок безопасности от СБУ, которые стали основанием для отклонения его кандидатуры Кабинетом министров.

