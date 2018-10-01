От жаркого лета до холодной осени. Метеорологи рассказали об особенностях сентября в Киеве

Осень пришла в Киеве в последнюю неделю сентября

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +17,3°С, что превысило климатическую норму на 3,4°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, сентябрь оказался контрастным.

Средняя температура второй декады была выше климатической нормы на целых 5,2°С, а конец месяца оказался по-настоящему осенним.

Теплее всего было 3 сентября, максимальная температура после полудня достигла + 31,9 ° С. Самым холодным оказалось 30 сентября, тогда минимальная температура опустилась под утро до + 3,5 ° С.

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