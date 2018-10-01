01 октября 2018, понедельник

От жаркого лета до холодной осени. Метеорологи рассказали об особенностях сентября в Киеве

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Осень пришла в Киеве в последнюю неделю сентября

Осень пришла в Киеве в последнюю неделю сентября

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +17,3°С, что превысило климатическую норму на 3,4°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, сентябрь оказался контрастным.

Средняя температура второй декады была выше климатической нормы на целых 5,2°С, а конец месяца оказался по-настоящему осенним.

Теплее всего было 3 сентября, максимальная температура после полудня достигла + 31,9 ° С. Самым холодным оказалось 30 сентября, тогда минимальная температура опустилась под утро до + 3,5 ° С.

Читайте также:

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове