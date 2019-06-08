«От воен уставшая расцветай, земля моя»: Океан Эльзы спел новую песню на концерте на Старокиевской горе Вчера, 22:19 Цей матеріал також доступний українською НВ Концерт ОЭ в Киеве НВ

Святослав Вакарчук исполнил новую песню под названием Човен на концерте после съезда его партии Голос.

«От воен уставшая, но никем не сломлена, расцветай, земля моя», — говорится в припеве песни.



«Мы идем вперед i покажем, что Украина может стать страной свободных i достойных людей», — завершил концерт этими словами Святослав Вакарчук, после чего все спели гимн Украины.

Напомним, после официальной части съезда партии Святослава Вакарчука Голос его группа Океан Эльзы дала бесплатный концерт.

Напомним, официальная часть съезда партии Голос, проходившая в помещении Национального музея истории Украины 8 июня, завершилась принятием членами политсилы пяти протокольных решений.

