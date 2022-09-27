Ракеты, авиация, РСЗО. Более 50 населенных пунктов пострадали от ударов армии РФ: подробности от Генштаба 27 сентября, 08:06 Генштаб сообщил, какие населенные пункты Украины пострадали от ударов оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

За минувшие сутки оккупанты нанес девять ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 90 обстрелов из РСЗО. Войска РФ задействовали ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 27 сентября, угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины.

От ударов оккупантов за минувшие сутки пострадали более 50 населенных пунктов, среди которых Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

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Кроме того, войска РФ продолжили обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково;

на Краматорском направлении — Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздоловка и Веселое;

на Бахмутском направлении — Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;

на Запорожском направлении — Новополье, Новоселка и Времевка;

на Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.