От снегопадов до летней жары. Метеорологи подвели итоги противоречивой весны в Киеве

Весна в Киеве длилась всего 36 дней

Климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского подвели погодные итоги весны в Киеве.

Так, среднесуточная температура воздуха составила + 10,0ºС, что на 1,8ºС превышает климатическую норму.

Нынешняя весна заняла девятую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

Весенние месяцы, кроме марта, были теплее климатической нормы. Март в украинской столице стал самым холодным с начала XXI века.

Особенностями весны стали 17 температурных рекордов, зафиксированных в апреле и мае.

Метеорологическое лето в Киеве началось 29 апреля, а метеорологическая весна длилась всего 36 дней.

Количество осадков в столице за весну составила 126 мм, что составляет 89% климатической нормы.