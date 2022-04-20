В Украине освободили от оккупантов 934 населенных пункта — Зеленский

20 апреля, 23:19
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что от российских оккупантов освобождены 934 украинских населенных пункта.

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«Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и общин Украины. Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция восстановила работу в 435 населенных пунктах», — сказал Зеленский.

Видео дня

Президент добавил, что местное самоуправление заработало в 431 общине, а работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте.

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«Постепенно восстанавливаем доступ людей к медицинским и образовательным услугам, а также органам социальной защиты. Восстанавливаем автомобильное сообщении, снабжение электрики, газа и воды», — заявил он.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Владимир Зеленский

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