От российских обстрелов в Никополе погибла женщина, еще два человека ранены 28 августа, 21:55 Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине (Фото:Микола Лукашук / Telegram)

Вечером 28 августа российские военные обстреляли Никополь на Днепропетровщине, в результате чего погибла женщина, по меньшей мере два человека пострадали.

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«Под вечер оккупанты ударили по Никополю. К сожалению, один человек погиб. Это женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть двое пострадавших. Один жилой дом уничтожен», — говорится в сообщении.

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Лукашук сообщил, что в течение дня войска Российской Федерации обстреляли три района Днепропетровской области.

В Никопольском районе днем под удар попала Вышетарасовская, Мировская и Марганецкая общины. Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал.

Также враг обстрелял Синельниковский район — Раевскую и Великомихайловскую общины. В последней повреждены три жилых дома, одно хозяйственное здание уничтожено. На месте обстрела спасатели обнаружили кассетный элемент от «Урагана». К счастью, без жертв.

В Криворожском районе обстреляли пять общин. Захватчики попали по Новопольской, Апостоловской, Карповской, Широковской и Зеленодольской ТГ. Есть повреждения зданий одного из предприятий, в жилом доме частично повреждена крыша. Пострадавших нет.

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