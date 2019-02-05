От Мунтяна до Тесли. Три юридических казуса в Украине, вызывающих улыбку Сегодня, 19:36 114 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кадры видео Телебачення Тороното via YouTube, МУНТЯН ВОЗРОЖДЕНИЕ via YouTube; @HZVBAND, коллаж НВ За последний год спорные вопросы в украинской культуре пытались решать с помощью полиции и судов Кадры видео Телебачення Тороното via YouTube, МУНТЯН ВОЗРОЖДЕНИЕ via YouTube; @HZVBAND, коллаж НВ

Автор Анастасия Одинцова

НВ рассказывает о трех юридических казусах в Украине за последний год, которые вызывают смех и заставляют задуматься о наших представлениях о науке, религии, искусстве, современной культуре и чести.

Владимир Мунтян vs Майкл Щур

3 февраля 2019 года ведущий популярной украинской юмористической передачи #@)₴?$0 Роман Винтонив, известный как Майкл Щур, сообщил во время очередного ее выпуска, что против них подал иск так называемый Всеукраинский духовный центр Возрождение. В иске идет речь о том, что утверждения Майкла Щура, сделанные им в рамках передачи, подлежат опровержению, потому что озвученная им информация "не соответствует действительности, а также унижает честь и достоинство Религиозной организации и лично Владимира Мунтяна".

Текст иска опубликован на странице Майкла Щура в Facebook.

Комментируя этот иск Громадському, креативный продюсер Телебачення Тороното Евгений Самойленко называет его смешным, так как "информация", которую в нем требуют опровергнуть, - это оценочные суждения и шутки, сарказм и ирония.

Сюжет, ставший предметом судебного спора, был опубликован еще в мае 2018 года. Он выглядит так.

Среди прочего в иске требуется опровержение слов ведущего, что "Владимир Мунтян является генеральным директором ТОВ Відродження", что "Владимир Мунтян сам себя называет тринадцатым апостолом", что Мунтян "не скрывает, что деньги являются центральным элементом его церкви, и это самое важное условие связи с Богом", а также, что "Мунтян может засушить не только опухоль, но и все - от биполярного расстройства до энуреза".

Евгений Самойленко заверил, что сторона ответчика пойдет в суд, так как суд принял заявление к рассмотрению.

Тем временем в выпуске #@)₴?$0 от 3 февраля на претензии Мунтяна уже ответили.

Группа Хамерман знищує віруси vs власти Ивано-Франковска

14 июня 2018 года в рамках фестиваля Porto Franko на территории памятника архитектуры Дворец Потоцких, который был построен в XVII веке состоялось выступление группы Хамерман знищує віруси, известной своими провокационными текстами и костюмами. Выступление было закрытым мероприятием с возрастным ограничением 21+. Во время выступления участники группы были в костюмах, сделанных из картин, под которыми на их гениталии были надеты только носки. Затем один из участников группы снял часть костюма и остался лишь в носке. Стоит отметить, что такой сценический костюм из носка не был оригинальным изобретением. В таком виде, например, выступали Red Hot Chili Peppers.

Внешний вид участников группы Хамерман знищує віруси вызвал возмущение у мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Несмотря на это, Марцинкив не постеснялся опубликовать фото с концерта на своей странице в Facebook.

В комментарии он писал, что поручил "освятить место проведения мероприятий" из-за выступления группы.

22 июня в эфире местного телевидения вместе со скандально известной экс-депутатом Рады от Свободы Ириной Фарион Марцинкив снова прокомментировал свою реакцию на концерт и костюмы исполнителей.

"Я не считаю, что это допустимо в нашем христианском городе. И поэтому мы должны иметь соответствующую реакцию, но реакцию всего общества. Эти вещи очень опасны", - заявил Марцинкив.

Он также выразил мнение, что выступление группы не является искусством и проявлением свободы, не став его аргументировать.

Марцинкив пообещал собрать "молитвенный завтрак" с представителями разных христианских конфессий и посоветоваться с ними "как христианин должен реагировать на такие вещи".

Кроме того, 15 июня соорганизаторов фестиваля Porto Franko вызывали на допрос в городской отдел полиции из-за выступления Хамерман знищує віруси. Это произошло в связи с тем, что полиция зарегистрировала уголовное производство по ст. 296, ч. 2 - хулиганство, совершенное группой лиц. Полиция также просила журналистов предоставить фото и видео выступления.

10 июля СМИ сообщили, что полиция закрыла уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления. Однако вскоре стало известно, что производство возобновили - на этот раз по инициативе прокуратуры. Там объяснили это тем, что следователи закрыли дело, не дожидаясь результатов экспертизы.

"Прокуроры приняли законное решение об отмене такого решения в связи с неполнотой расследования", - заявил областной прокурор Александр Статюк.

В январе 2019 года один из членов группы Хамерман знищує віруси Владимир Пахолюк сообщил, что уголовное дело все-таки закрыли.

В сентябре 2018 года, комментируя свое отношение к реакции на их выступление в Ивано-Франковске, участник группы Альберт Цукренко заявил: "Я думаю, весь спектр эмоций: смешно, страшно, нелепо, тревожно. И, конечно, чувство благодарности большое тоже".

"И возбуждающе, я бы не стал это отбрасывать. Потому что мы не знали, чем это закончится. Когда ты попадаешь в такие истории, все что ты можешь делать – это идти вперед, продолжать двигаться, не заботясь и не зная, чем это закончится. Мы двигались по этому пути, это было интригующе и страшно. Надо было просто не прекращать. В том смысле, что никуда не сдрыскивать, за границу не прятаться, а дождаться занавеса. Вот занавес наконец-то наступил. Я считаю, что мы поимели в этой ситуации гораздо больше, чем потеряли. И таких историй хочется побольше. Только чтобы сразу было известно, что это не закончится пытками, казематами и тюрьмой", - продолжил его коллега Владимир Пахолюк.

"И колесованием", - добавил Цукренко.

На странице группы в Facebook также опубликован "комикс" о том, как на нее отреагировали в "самом христианском городе Украины".

Юрий Тесля vs физика

16 октября 2016 года кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института математики НАНУ, член Комиссии при президии НАН по защите науки, борьбе с псевдонаукой и фальсификацией научных исследований и член общественной инициативы Дисергейт, разоблачающей плагиаторов в науке, Ирина Егорченко выступала в Верховной Раде Украины.

Она говорила о низком уровне образования в украинских вузах. По ее мнению, это связно с тем, что в вузы поступают студенты, которые не имеют достаточного уровня подготовки, чтобы освоить учебную программу, поэтому в вузах лишь делают вид, что обучают их чему-то.

"Нужно на этом фоне создавать отдельную систему образования для тех детей, которые действительно хотят учиться, которые не хотят слушать псевдоученых. К сожалению, у нас даже в киевском университете декан факультета - известный псевдоученый господин Тесля, ну, который учит студентов неизвестно чему", - заявила она.

Юрий Тесля имеет звание доктора технических наук и работает на должности декана факультета информационных технологий Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Псевдоученым Теслю считают из-за его так называемой "теории несилового взаимодействия", о которой он написал книгу Диалоги с Теслей.

Теория строится на предположении, что материальный Мир является продолжением другого мира. Мира функционально и эмоционально более значимого

"Теория строится на предположении, что материальный Мир является продолжением другого мира. Мира функционально и эмоционально более значимого. Как раз в этом мире, мире интроформации, чувственном Мире происходит формирование разных "мнений", разных отношений к действительности. И это отношение к действительности в нашем материальном Мире, в нашей Вселенной проявляется через движение", - описывал свою "теорию" сам Тесля (цитата по статье Украинской правды В Украине впервые судятся из-за лженауки. Почему это важно и касается всех).

Тесля также утверждает, что материя "чувственна" и "рефлекторна", а ее "поведение (движение) определяется ...собственным отношением к действительности".

"Но если материя научилась вот так реагировать, то я не исключаю, что наступит время, когда люди сумеют переучивать материю и научатся делать так, что материя будет поступать по-другому. Возможно, это будет в маленьких объемах, маленьких количествах, будут создаваться определенные условия, когда материя точно так же, как в опытах Павлова по выработке условных рефлексов у животных, будет учиться реагировать по-другому", - предполагал также декан.

На сайте факультета информационных технологий "теория несилового взаимодействия" указана как дисциплина свободного выбора для студентов магистерской программы, которую преподает автор теории Юрий Тесля.

Примечательно, что Тесля сам подал в суд за высказывание Ирины Егорченко на заседании Верховной Рады, посчитав то, что его назвали псевдоученым "оскорблением чести, достоинства и деловой репутации". Он потребовал 50 тысяч гривен моральной компенсации и публикацию опровержения заявления о том, что он - псевдоученый на YouTube канале Верховной Рады.

Во время суда Тесля отрицал, что преподает свою теорию студентам, а на вопрос, почему она тогда есть в списке предметов на сайте факультета, ответил "может, сайт взломали"

В ответ Егорченко и группа ученых которые решили ее поддержать, попытались аргументировано доказать, что Тесля действительно псевдоученый. В частности, они провели экспертизу его "теории несилового взаимодействия", выводы которой были предоставлены суду.



Представитель Тесли в суде заявил, что ученые, которые провели экспертизу, не могут выступать в роли экспертов, потому что они физики, а "теория" относится к сфере информационных технологий.

Во время суда Тесля отрицал, что преподает свою теорию студентам, а на вопрос Украинской правды о том, почему она тогда есть в списке предметов на сайте факультета, ответил "может, сайт взломали".

В октябре 2018 года Печерский суд признал слова Егорченко о том, что Тесля - псевдоученый, недостоверными, однако не стал требовать выплаты за это материальной компенсации.

Егорченко подала апелляцию и 9 января 2019 года выиграла ее - суд признал, что опровергать свои слова она не должна. Сам Тесля разместил фото решения суда, в котором говорится, что слова Егорченко являются оценочным суждением, которое не подлежит опровержению.

На сайте факультета информационных технологий КНУ им. Тараса Шевченко Тесля по прежнему указан как декан. Есть также информация о курсе, посвященном его "теории".

НВ