Три истории участников Революции Достоинства, ушедших на войну

Девять лет назад они пошли на Майдан, а сейчас так же без колебаний оказались на фронте, — к годовщине Революции Достоинства НВ рассказывает истории Виталия Кузьменко, Евгении Закревской и Богдана Масляка

Девять лет назад они пошли на Майдан, а сейчас так же без колебаний оказались на фронте, — к годовщине Революции Достоинства НВ рассказывает истории Виталия Кузьменко, Евгении Закревской и Богдана Масляка

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В ночь с 21 на 22 ноября 2013 года в Киеве началась Революция Достоинства, полностью изменившая страну и живущих в ней людей. Украинцы вышли на Майдан Незалежности в знак протеста против отказа от европейского курса власти тогдашнего президента Виктора Януковича.

Видео дня

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Протест продолжался непрерывно и охватил не только столицу, но и всю страну. В ночь на 30 ноября, когда на Майдане было около 400 человек, преимущественно студентов, их оцепили вооруженные бойцы спецподразделения Беркут. Последние жестко разогнали митингующих — их догоняли и били даже в нескольких сотнях метров от Майдана. В результате пострадали около 80 протестующих.

После этого на протест в столице вышли более миллиона украинцев. Часть его участников приехали из разных регионов.

Самый трагический этап Революции Достоинства пришелся на 18−20 февраля 2014 года. Тогда в центре столицы силовики, применяя огнестрельное оружие, убили более ста человек, несколько десятков пропали без вести, еще более тысячи протестующих получили ранения. После жестоких расстрелов участников революции Янукович и его окружение скрылись из страны.

К девятой годовщине событий Революции Достоинства НВ пообщался с тремя активными участниками — Виталием Кузьменко, Евгенией Закревской и Богданом Масляком, которые сегодня защищают Украину в войне с Россией.

Они рассказали о том, чем стала для них революция, о своем главном воспоминании с Майдана, решении идти на войну, впечатлении от службы на фронте и поделились мыслями о том, как закончится битва со страной-агрессором.

Ответы героев редакция приводит в форме повествования от первого лица.

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Девять лет длится период вызовов

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Виталий Кузьменко

военный разведчик ВСУ

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События революции Достоинства определили вектор нашего движения, развития нашего государства и то, как мы будем жить в дальнейшем. С высоты сегодняшнего дня мы видим, какие изменения происходят [в стране ]: они идут медленнее, чем хочется, но мы все же имеем возможность выбирать наше будущее и развиваться, а не возвращаться в болото, из которого мы в свое время в 1991 году выбрались. Сейчас нас пытаются снова затащить в это болото. [Революция] — это один из элементов формирования нашей современной нации, политической и демократической, с теми ценностями, с которыми мы живем и будут жить наши дети.

Для меня лично события революции с тех пор и по сей день — постоянные периоды вызовов. Потому что сначала была революция, потом началась война и до 2016 года я провел в АТО, а с 24 февраля снова приходится воевать. Это определенная ответственность, которую ты берешь на себя: если ты уже ввязался в то, чтобы отстаивать определенные ценности, определенное направление, соответственно, к этому приходится прилагать усилия постоянно на протяжении всех лет.

Даже если устал и есть какие-то другие дела, все равно приходится возвращаться и отстаивать ценности и выбор, сделанные в свое время. Это ответственность для меня за всех тех друзей, знакомых и незнакомых людей, которые отдали свою жизнь во время революции и с 2014 года на войне, чтобы все это было не зря. И чтобы мы дошли до того рубежа, после которого мы сможем спокойно жить и развиваться, не жертвуя своими жизнями за право существования.

Самое главное воспоминание с Майдана — это люди и ощущение общности, которое было во время революции [прямо на протестах], взаимоподдержки, взаимопомощи и целеустремленности людей, понимавших, почему они там и что для того, чтобы достичь результата, всем нужно работать вместе. Для Украины это был редкий случай такого единения. Уже в дальнейшем стало ясно, что для нас это не редко, но чаще всего происходит, когда есть определенные внешние вызовы. Украинцы достаточно сильные индивидуалисты, каждый имеет свое мнение — и это нормально. Достаточно часто мы можем ссориться в стране, но всегда объединяемся, когда кто-то приходит со стороны, рассказывая нам, что мы должны делать, как жить и так далее. Собственно, это определенная национальная черта характера.

Виталий Кузьменко (второй слева) во время протестов Революции Достоинства / Фото: via FB Viktor Ogneviuk

Если говорить о событиях революции, то пришлось пройти почти через все. Но больше всего запомнилась ночь 30-го ноября [тогда Виталий сильно пострадал в результате избиения беркутом ]. Я был еще юным студентом и в ту ночь на себе почувствовал, как нас пытаются превращать (как я тогда воспринимал) в Беларусь — тоталитарное государство, где выражение собственных мыслей уже является преступлением само по себе. И ощущение, наступившее 1 декабря: будучи в больнице, я увидел реакцию общества, которое выступило против таких перспектив для себя. Это то, что запечатляется в памяти и остается с тобой. В дальнейшем, к сожалению, пришлось пройти и более жесткие события, происходившие в процессе развертывания революции, потому что события шли к обострению и уже в феврале мало чем отличались от того, что было дальше на фронте.

Со времени революции у меня незакрытый гештальт: окончательный юридический приговор относительно этих событий. Несмотря на то, что прошло столько времени и даже в нынешних условиях, все равно этот вопрос не закрыт. Это негативный фактор, который у нас остается, мы не можем спокойно двигаться дальше, не оглядываясь на каждую годовщину революции, что все же юридически не вынесены приговоры и ответственность за эти события. И проблема в том, что даже в условиях войны этот вопрос не закрыт. Хотя когда, если не сейчас?

Я ушел на фронт в 2014 году и находился там до 2016 года

У меня была естественная мотивация [и тогда, и далее 24 февраля ] защитить свой дом, защитить своих родных от того нападения, которое происходило со стороны России. Хотя до начала войны я никогда не думал, что окажусь в армии, никогда этого не планировал, были совершенно другие планы на жизнь. Но когда время требует защитить свою страну, то здесь не встает вопрос «идти или не идти», а возникает — в какое именно подразделение и какие навыки тебе необходимы, чтобы быть эффективным в бою.

Я начинал службу в добровольческом подразделении на базе организации УНА-УНСО, потом был уже в сформированном 54-м разведбате и заканчивал службу в 121-м отдельном разведывательном батальоне. Теперь я служу на юге. С 24 февраля сначала участвовал в обороне Киева — воевали к северу от столицы по правому берегу Днепра, затем оказался на юге в Херсонской области. Сейчас я уже не в оперативном подразделении, а имею немного другое направление работы. Но фактически с 24 февраля уже несколько подразделений сменил, двигаясь с тем, как двигается наш фронт. Я продолжаю оставаться в структуре военной разведки.

Чем больше ты воюешь, тем больше атрофируется восприятие того, что происходит прямо на фронте.

Потому что во время боевых [действий] восприятие окружающей действительности однозначно притупляется вообще. Чем больше боевых, тем больше ты потом ценишь и воспринимаешь каждый момент, который ты проводишь на мирной территории, в мирных городах, в которых благодаря тому, что мы воюем, возможна нормальная полноценная жизнь. И сильнее всего воспринимается именно возможность того, что страна хоть отчасти продолжала жить нормальной жизнью.

Как закончится эта война, достаточно многогранный вопрос. Она в любом случае закончится нашей победой. Уже можно сказать, что мы выиграли. Но для того, чтобы это стало фактом, придется еще приложить большие усилия и жертвы. Потому что то, что разворачивается сейчас с 24 февраля, — это продолжение тех событий, которые предшествовали этому (с 1991 года, когда Украина восстановила независимость).

Многие обвиняют в этой войне [российского диктатора Владимира] Путина и что это его решение проводить войну, — но это отражение ожиданий российского общества в целом. Потому что если брать других правителей России, кто из них был отличен от Путина? Они особо не имели каких-то отличий: просто у кого-то были большие возможности и они пытались захватывать соседей, а кто-то просто пытался удерживать территории, которые они завоевали. Поэтому это не борьба с одним Путиным и его окружением, а с Россией и ее бессмысленной в XXI веке имперскостью в восприятии общества.

И, по сути, проблема в том, что в российском обществе накладывается на уровне базового воспитания это восприятие имперскости по отношению к соседям и тому, что они готовы жить в болоте, но если это будет имперское болото. Они готовы терпеть свою жалкую жизнь при условии, пока империя расширяется, захватывая своих соседей. Это особо не изменилось за последние 100 лет. И потому победа будет тогда, когда большинство российского общества поймет, что их поражение неизбежно. Только в таком случае вся их энергия пойдет внутрь страны. И после этого исчезнет режим Путина вместе с его окружением, и начнутся некоторые катаклизмы, которые позволят нам, надеюсь долгое время, отдохнуть от нашего северного соседа. Но для этого мы должны приложить усилия, потому что нынешнюю фазу россияне проиграли, они это понимают.

Но они сейчас мобилизовали 300 тысяч, еще, думаю, домобилизуют столько же и отправят на убой. Также они свою экономику пытаются переводить на военные рельсы. Только после того, как все это им не поможет, после того, как наступит понимание фатальности поражения, тогда и наступит наша победа. Тогда и наступит коллективная ответственность россиян, которые должны пройти через это, чтобы избавиться от своих диких травм и нравов, с которыми они живут еще из Российской империи. Только когда они пройдут через полное поражение, я надеюсь, мы сможем с ними жить спокойно.

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Майдан — это способность сказать диктатуре «нет»

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Евгения Закревская

адвокатка семей Небесной сотни, аэроразведчица в 92-й механизированной бригаде

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Майдан — это проверка на прочность юридических концепций и теорий, которые я учила в университете, в правильность которых я верю и без которых мне трудно представить себя адвокатом. Права человека. Общественный договор. Верховенство права. Теория государства и права. Свобода слова. Право на мирные собрания. Право на самозащиту. Право на восстание. Фактически я боролась сама с собой за право дальше называть себя адвокатом в этой стране и доказывала (в первую очередь себе), что моя деятельность не лишена смысла. Ведь не могу себе представить, чтобы я продолжала работать юристом в стране, где после ночи 30 ноября 2013-го Майдан просто вымыли от крови, подмели выбитые зубы, закрыли пару десятков протестующих в дополнение к сотне избитых и поломанных, и формально отоврались бы в официальных сообщениях-объяснениях о задержании «отдельных правокаторов, которые украли у детей кусочек счастья». А все остальные это проглотили бы. А это был максимально вероятный сценарий. Он практически был неизбежен. Я это уже видела в соседних странах. И я физически не могла допустить, чтобы такое произошло у нас, произошло с нами, произошло со мной.

Именно об этом я думала утром 30 ноября, когда мы бежали на Майдан по призыву о помощи. Бежали навстречу беркуту. А большинство наоборот — бежали оттуда. Думала о том, что нельзя допустить, чтобы на крики «Беркуты» люди убегали, а не бежали на помощь.

В ту ночь потерять эту способность, потерять по сути свою свободу, потерять возможность быть свободными в своем городе, потерять право говорить, что 2×2 = 4, было так же просто, как потерять зубы или сознание… Но эта потеря была бы еще страшнее. Собственно, об этом был и весь Майдан. О способности сказать «нет» диктатуре. Об установлении границ власти. О защите своей свободы и достоинства.

Фото: Евгения Закревская (вторая слева) во время протеста на майдане Незалежности

Вечер 18 февраля [стал самым главным воспоминанием для меня]. [Происходил] штурм Майдана. Баррикада [пролегала] через Крещатик. Я — метрах в 10 от края. На баррикаде всего может 15−20 человек. Из них четверо мои друзья. Из них двое — несовершеннолетние. И вот я стою, слежу за их головами — шлемами, вижу как БТР врезается в баррикаду, как с баррикады падают люди, замираю, присматриваюсь — не мои. И осознаю, что сейчас эти двадцать человек, из которых четверть — мои друзья, и из которых половина несовершеннолетние, — это все, кто защищает Майдан с этой стороны, кто защищает именно меня. Я по сути прячусь за их спинами. [Понимаю], что именно от них зависит, раздавит ли меня этот БТР, снесут ли менты Майдан, напрасно ли мы три месяца здесь стояли или нет. И это не какой-то там грозный «Правый сектор», или суровые сотни… Это вот эти обычные ребята. И понимаю, как вообще все зависит от каждого из них. От каждого из нас.

Ну, и отдаю себе отчет, что я уже минут пять (время очень условно, в такие моменты оно может растягиваться и сплющиваться) стою, завороженно смотрю, как на меня едет БТР. Стою вместо того, чтобы делать что-то полезное. Стою и туплю, удивляюсь, что вот я, адвокат, стою на центральной улице европейской столицы и на меня едет БТР, а я ничего не могу с этим поделать. Ну, потому что с «метанием» у меня было все плохо еще со школы. И за эти три месяца с той ночи 30 ноября как адвокат я тоже ничего не смогла сделать, чтобы это остановить. И между этим БТРом и мной только 20 человек, среди которых четверо мои друзья. И остановится этот БТР или нет, зависит сейчас от них. А двое из них вообще несовершеннолетние. И это я, взрослая женщина, должна их защищать, а не они меня.

Я оказалась на фронте десять месяцев назад — 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Когда российская армия была в нескольких десятках километров от Киева. Когда я в один день потеряла возможность работать адвокатом, потому что перестали работать суды. И когда была реальная угроза окружения и захвата моего города. Когда я рисовала себе в воображении то, что мы потом в реальности увидели в Буче и Ирпене. Моя личная мотивация была очень проста — получить оружие и иметь возможность отстреливаться в случае чего. И я пошла туда, где знала, что это оружие выдадут — в пункт сбора терробороны. Заключила контракт и получила автомат.

Говорят, есть три типичные природные реакции на опасность: замри, беги или дерись. Вариант убегать я не рассматривала, он противоречит всему моему мировоззрению. Это мой любимый город, моя страна. Какого черта я буду убегать и оставлять все в жертву варварам? Замирать было страшно, это угроза оказаться максимально беспомощной.

Я с детства боюсь прятаться под одеяло: когда в окно кто-то ночью постучал, обязательно нужно вылезть и проверить. Оставалось драться. Или хотя бы быть готовым сражаться: иметь оружие, иметь свое место и роль в рядах тех, кто будет сражаться. Знать, что делать. Быть полезной, а не стоять потом и беспомощно смотреть, как на тебя едет танк или БТР и уповать на ребят, стоящих в десяти метрах между тобой и этим танком. Даже если они уже выросли и все совершеннолетние.

Возможно, это моя врожденная реакция на опасность. А может, она не врожденная, а приобретенная.

[Самое сильное впечатление от службы на фронте?] Процесс корректировки, выискивания, наблюдения за целями — это прям очень азартно.

А когда арта попадает по твоим целям, это дает такой хороший заряд энергии. Но в основном служба состоит из ежедневной рутинной работы. И она не всегда дает тебе какие-то острые эмоции.

На самом деле на войне и положительные, и отрицательные эмоции вообще притупляются. Психика имеет какие-то защитные механизмы и не дает тебе раскачиваться, тратить ресурс на лишние эмоции, доходить до предела. По крайней мере, пока хватает эластичности психики. Здесь, я думаю, определенный естественный конфликт между военными и журналистами. Вам хочется видеть живую реакцию, человеческие истории, интересные, драматичные, яркие впечатления, и это нормально. Но военные, наоборот, уже привыкли этого максимально избегать. Отрицательные эмоции, ощущения, сильные впечатления прячутся куда-то очень глубоко, откладываются «на потом», чтобы сохранить боеспособность, сохранить психику, не сойти с ума. Отсюда «казенный» бюрократический язык, черный юмор, непробиваемый стеб, как реакция на все на свете: от пафоса до мелодраматизма. Отсюда же неожиданная уязвимость к кажущимся менее серьезным раздражителям, чем то, с чем сталкиваются на передке: детские блокпосты или же детские рисунки, благодарность или наоборот — неблагодарность гражданских, подвешенный для военных кофе, неожиданная забота или наоборот — какие-то бестактные замечания.

Я не знаю, как кончится эта война.

Я не думаю, что это будет просто. Это уже непросто. Орков очень много. Но я купила уже сертификат Победы — в Дикий театр на спектакль после победы, а сегодня купила билеты на первый поезд после победы в Крым. Еще хочу купить в Луганск и в Мариуполь. Пусть будут. Даже если я туда ножками дойду или на пикапчике доеду.

Как я вижу победу? Украина возвращается в границы начала 2014 года. И Крым, и Донбасс, и все остальные захваченные регионы освобождаются от россиян. От нашей границы вглубь бывшей РФ — несколько десятков или сотен километров [должна быть] демилитаризованная зона. Россия прекращает существование как единая страна. Навсегда. Страны — правопреемники России платят адекватные компенсации за нанесенный ущерб и за их счет отстраивается наша страна. Им запрещено иметь оружие, не только ядерное, но вообще любое стратегическое оружие. Остальные страны договариваются не продавать на эти территории оружие. И соблюдают эти договоренности. И, знаете, на самом деле все к этому идет. Ведь от либеральной российской общественности все чаще слышны призывы к ВСУ идти на Кремль и освобождать их от Путина. И даже претензии, чего это мы до сих пор медлим и еще на них перекладываем за это ответственность.

А именно «либеральная общественность» очевидно в глазах наших союзников будет стороной, субъектом договоренностей о дальнейшей судьбе территорий на месте бывшей России после нашей победы. Но здесь такая история: если ты зовешь армию чужой страны освобождать тебя и твой народ от законно избранного президента, то фактически ты отказываешь своему государству в суверенитете, а своему народу в способности самостоятельно выбирать и контролировать власть. Ты собственноручно расписываешься в своей импотенции и признаешь, что население этих территорий не выросло до того, чтобы иметь свою страну и самостоятельно выбирать себе органы власти. И потом контролировать эту власть. И не подвергать опасности хотя бы соседние страны. А их «эксперименты», игра в государственность опасны для мира. Потому после нашей победы России не будет. Она перестанет существовать.

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Я хотел будущего своим детям

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Богдан Масляк

морской пехотинец 503-го отдельного батальона

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Революция Достоинства была отстаиванием своих прав, своего пути. Опять же это было спонтанно. Это не было запланировано. Я вообще находился за границей на отдыхе, когда это все началось. Я увидел избиение студентов [30 ноября] и принял решение. Это как-то знаете: бьют детей, наших бьют — надо защищать. Также мы знаем прекрасно, что это был за режим, к чему мы шли, и последствия этого мы фактически сейчас разгребаем. Это лишний раз подчеркивает, что мы все-таки были правы и шли по правильному пути. Потому это для меня было… я хотел будущего своим детям.

Я не готов философствовать на самом деле, потому что сама революция, ее последние дни меня немного потрясли. Меня до сих пор, когда сейчас это вспоминаю… Сейчас я на все это по-другому смотрю, чем тогда. Но для меня это был стресс моральный, физический и духовный наверняка. Революция меня изменила. Я до этого был одним человеком со своими какими-то ценностями и желаниями, а после этого у меня все изменилось абсолютно.

Фото: Богдан Масляк стоит спиной в серой куртке с фанерным щитом

Больше всего запечатлелось в памяти с Майдана то, как мы вытаскивали раненых, которые фактически умирали у нас на руках. Последние эти три дня революции, начиная где-то с 17 февраля [2014 года], у меня слились в один день. Меня жена всегда поправляет, потому что хронология событий у меня полностью перепуталась. Из-за того, что спал около двух часов, все это смешалось и эмоционально наложилось. Самое яркое воспоминание — когда я пробовал остановить двух людей, которые шли вверх по ул. Институтской [место наиболее массового расстрела протестующих, откуда Богдан вытаскивал раненых]. Они были ближе за баррикадой, я видел, что уже стреляют, и мне не удалось их остановить, они просто не среагировали на меня. И уже их несли. Это одно из таких ярких воспоминаний, потому что меня это потрясло, что я мог их как-то остановить и все было бы по-другому. Не удалось, к сожалению.

И был смешной [случай], когда паренек прибежал ко мне с деревянным щитом, чтобы это меня защитило хоть как-то. Я же понимал, что фанерный щит никак не защищает от пуль, а они свистели вокруг тебя. Это было забавно с одной стороны, а с другой — был показательный поступок, потому что он принес, передал. Это был показательный поступок людей, которые, несмотря на страх, шли на такие поступки. К сожалению, мы очень много людей потеряли из-за этого, потому что они не осознавали, что происходило. Большинство погибших — те, которые только приехали в Киев. Они не знали, что происходит, и не верили, что кто-то там может стрелять. Результат мы видим.

С 2014 года я волонтерил и был на фронте наверное чаще, чем некоторые служили (смеется). Но я подписал одно время контракт с 503-м батальоном морской пехоты в составе резервистов. Я уже в достаточно почтенном возрасте, они [побратимы] надо мной здесь смеются часто, сколько мне лет. Тогда [при подписании контракта в составе резервистов] я понимал, что мое пребывание не всегда может быть таким, как бы мне хотелось: выдерживать все эти физические нагрузки, моральные.

Но я понимал, и мы об этом много говорили, что война 2014 года не закончится просто так, что никто в один прекрасный момент не скажет: «Война закончилась». Мы готовились к худшему, хотя не хотели в это верить. К примеру, мой командир не хотел в это верить, он говорил, что это не произойдет никогда и Россия в полномасштабное наступление не пойдет. Сегодня этот человек герой Украины и комбриг 59-й бригады, который дал нормального дрозда россиянам на Николаевском и Херсонском направлениях. Это авторитетный человек, которому я доверяю. Но он свято не верил в это. Видите, как это бывает.

Я на войне в качестве морского пехотинца с 24 февраля [2022 года]. Поскольку я контрактник, где-то с числа 20 нас уже предупредили, когда нам нужно быть в части. Поэтому, когда это все началось, мы были готовы выехать в тот же день.

Фото: Богдан Масляк (слева)

На фронте каждый день можно получить такие впечатления, что до конца жизни не забудешь ( смеется).

Могут быть и положительные, и отрицательные. Трижды меня уже могло не быть. По мне работала авиация, по мне работал танк, по мне работал РПГ [ручной противотанковый гранатомет]. Я дважды получил контузию и немного меня это выбило из сил — в последнее время в госпиталях был.

Если брать положительные впечатления — это люди. Они воюют не первый год, кто-то с 2014-го, кто-то с 2016-го. Это не кадровые военные, а те, кто пошел на войну потому, что на страну напали. Не потому, что им нужна какая-то должность, знания или карьера в армии. Это люди, которым на это абсолютно наплевать, но они делают эту войну, благодаря им мы имеем результат, который мы видим сегодня.

Война не будет быстрой, к сожалению.

То, что у нас есть успехи на некоторых участках фронта — это очень прекрасно. Но на самом деле мы зависим от многих факторов, не только того, что происходит на фронте. Подвиги людей, которые на фронте и делают эту войну, накладываются на внешнеэкономическую политику страны. То есть, эта помощь, которую мы получаем, также базируется на успехах украинской армии. Если бы у нас не было успехов, нам никто бы особо и не помогал.

Если вы помните всю хронологию событий, то на нас поставили крест в начале вторжения. Тогда многие не верили, что мы и неделю продержимся. Но вышло так, как вышло. И мы здесь зависимы полностью от помощи стран НАТО. Хотим мы этого или нет. Потому что все годы независимости мы не готовились к войне. С 2014 года, когда началась война, мы не готовились к полномасштабной войне. Ни предыдущий, ни нынешний президент не верили в это, это была видимость какой-то работы.

С 2014 года я знаю многое об армии и не видел там подготовки к полномасштабной долговременной войне. Это было перебрасывание чего-то с одного места на другое. Мы не были готовы. Только в очередной раз на героизме отдельно взятых людей (из ВСУ, Нацгвардии, силовых структур) мы снова выехали. Так как в 2014 году, когда у нас армии, в принципе, не было. И не то, что голые-босые были, а вообще не имели во что одеться. Это был полный хаос, медикаментов даже не было, — я четко это помню в начале. И сейчас эта же ситуация повторилась. Никто из лидеров страны не хотел верить, что что-то такое может произойти. Но это произошло.

Победой было бы полномасштабное уничтожение России как врага. Я понимаю, что это не очень реально, если брать нынешнюю ситуацию. Минимально хотелось бы выбросить их за пределы страны. Тогда ощутим, что мы победили. А программа максимум — это уничтожить страну РФ, как нацию. Потому что пройдут годы, и все вернется. Если мы смотрим обратно в историю, то можем увидеть, что они зализывают раны, приходят в себя и снова начинают то же самое. Как только они чувствуют, что немного сильнее кого-то, то приходят и забирают то, что им нужно. Поэтому мое лучшее желание, чтобы у них очень часто звучали сирены в Москве, и они почувствовали весь этот ужас, боль, испытываемые сейчас нашими людьми.

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Авторка: Наталья Роп

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Фото: предоставлены НВ героями статьи, Viktor Ogneviu