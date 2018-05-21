От концерта Козловского отказался уже третий город - активисты

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Украина защищается от российского дискурса, Одесса, в том числе
Коллаж: Небайдужі

Украина защищается от российского дискурса, Одесса, в том числе

Организаторы отменили планируемый на 2 июня концерт Виталия Козловского в одесском клубе Itaka, информируют в НПО Небайдужи со ссылкой на собственные источники.

В афише заведения действительно отсутствует анонс выступления Козловского.

Ранее концерт певца отменили во Львове.

По данным организации, также от выступления Козловского отказались в Киеве.

Напомним, певец Виталий Козловский выступил на параде в Москве 9 мая. Он объяснил это тем, что в Украине нет российской агрессии, а происходит "противостояние политиков".

Также певец оказался в эпицентре другого скандала, когда публично поддержал подозреваемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Нелю Штепу.

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