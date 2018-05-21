От концерта Козловского отказался уже третий город - активисты

Организаторы отменили планируемый на 2 июня концерт Виталия Козловского в одесском клубе Itaka, информируют в НПО Небайдужи со ссылкой на собственные источники.
В афише заведения действительно отсутствует анонс выступления Козловского.
Ранее концерт певца отменили во Львове.
По данным организации, также от выступления Козловского отказались в Киеве.
Напомним, певец Виталий Козловский выступил на параде в Москве 9 мая. Он объяснил это тем, что в Украине нет российской агрессии, а происходит "противостояние политиков".
Также певец оказался в эпицентре другого скандала, когда публично поддержал подозреваемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Нелю Штепу.
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