Алкоголь, friendly fire и халатность. Российские оккупанты гибнут на войне против Украины не только от ударов ВСУ — СМИ 20 декабря, 14:30 Ликвидированный российский военнослужащий под Харьковом (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты погибали не только в боях, но и несли небоевые потери, в том числе благодаря «дружественному огню», хотя минобороны РФ скрывает статистику, сообщают Важные истории.

В расследовании издания говорится, что халатность командования, низкое качество военной подготовки истощают российские войска еще до отправки на фронт.

Одной из самых распространенных причин гибели оккупантов называется неосторожное обращение с оружием. В изученных изданием приговорах гарнизонных военных судов повторялся примерно один и тот же сюжет: военный забыл поставить оружие на предохранитель и случайно или ради шутки выстрелил в сослуживца.

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Также к гибели захватчиков часто приводит пьянство в армии, халатность командиров, неумение пользоваться военной техникой и бытовые конфликты.

«Употребление военнослужащими алкоголя во время службы — это главная причина происшествий в вооруженных силах, таких как травмы, конфликты, убийства, по крайней мере в мирное время на территории вне зоны боевых действий», — говорят военные эксперты из Conflict Intelligence Team.

На количество таких потерь также влияет низкий уровень компетенций командного состава и низкий уровень профессиональной подготовки российских военнослужащих, считают аналитики.

В частности, приводится пример, когда контрактник Станислав Болкунов убил сослуживца и сел на 10 лет. Другим военным он говорил, что выстрелил, потому что «хотел снять напряжение и другого выхода не нашел».

Издание утверждает, что убийства сослуживцев на поле боя в Украине в приговоры военных судов не попадают. Часто военные оказываются под огнем со стороны своих из-за проблем со связью и наведением огня на цели.

По мнению экспертов издания, на 10 месяц войны доля российских потерь от friendly fire превысила общемировую условную норму.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военнослужащие ликвидировали 99 230 оккупантов.