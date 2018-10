От бытового вандализма до политики. Киевские и не только муралы, вызывающие необычную реакцию

В последние годы в Киеве и других украинских городах появилось множество разнообразных муралов. Однако не у всех они вызвали эстетические переживания. Так, 31 октября куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил на своей странице в Facebook, что застройщики ЖК Ярославов град закрывают своей пристройкой мурал итальянского художника Fabio Petani, на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве.

НВ рассказывает о случаях вандализма в отношении муралов, а также о муралах, выходящих за пределы искусства и вызывающих неоднозначную реакцию.

8 августа 2018 года стало известно, что в Киеве на улице Тростянецкой торговцы арбузами испортили часть масштабного мурала, прибив к стене здания, на которой он изображен, крепления для навеса.

Фото: Kseniia Cherniaeva via Facebook

Мурал был создан киевским художником Виталием Гидеваном в июне 2018 года.

17 июля 2018 года куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил на своей странице в Facebook, что в Святошинском районе Киева по ул. Булаховского, 40 жители 16-этажного дома испортили 45-метровый мурал, прикрепив поверх рисунка утеплитель.

Фото: Гео Лерос via Facebook.

"Говорят, РДА разрешило", - отметил он.

Мурал с изображением стрижа был нарисован в 2015 году в рамках арт-проекта Dynamic Urban Culture Kyiv. На его создание у художника Alex Maksiov ушло десять дней.

Так мурал выглядел без утеплителя.

В июне 2016 года житель многоэтажки по ул. Синеозерная, 2 установил кондиционер прямо посередине мурала.

Первым об этом сообщил заместитель главы КГГА Илья Сагайдак.

Фото: Антон Комаров via Facebook

Уже через два дня владелец кондиционера снял его под давлением общественности.

Некоторые муралы страдают не от бытового, а от политического вандализма. Такое уже несколько раз произошло со стеной памяти лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко в Одессе. Неофициальный мемориал открыли в сентябре 2015 года, на открытие приехал отец погибшего музыканта Виктор Кузьменко. Инициаторами открытия стали организаторы одесского Мегамарша в вышиванках.

Уже в феврале 2016 года стену облили краской.

Фото: Думская

В декабре 2016 года вандалы разрисовали стену.

Фото: pushkinska.net

В январе 2017 года это повторилось - на стену нанесли нецензурные надписи.

А в феврале 2018 года в ночь после годовщины смерти Андрея Кузьменко стену разрисовали снова.

Фото: Думская

Каждый раз активисты восстанавливали памятник.

Пострадал от политического вандализма и харьковский мурал, посвященный героям Крут - студентам, вступившим в бой с большевиками на станции Круты в 1918 году, который был открыт 29 января 2016 года.

9 мая 2017 года неизвестные вымазали его красной краской и такой же краской нанесли на поврежденном мурале надпись "9 мая".

Фото: DARKHUNTER via Twitter

А в Киеве 14 октября 2017 года, за день перед торжественным открытием с участием мэра Киева и послов Польши и Ватикана в Украине мурала с образом Папы Римского Иоанна Павла II на доме №2 на бульваре Марии Примаченко, вандалы-провокаторы нанесли на этом доме антипольские надписи. После фиксации полицией акта вандализма коммунальные службы Печерского района Киева стерли их.

Фото: Polish Press Agency

15 октября мурал и улицу имени Иоанна Павла II все-таки открыли. Улица Иоанна Павла II появилась на месте бывшей Патриса Лумумбы.

Фото: Polish Press Agency

"Расследование идет. Это не в первый и не в последний раз. Есть люди, которые недовольны тем, что наши отношения, Польши и Украины, очень хорошие", - прокомментировал инцидент посол Польши в Украине Ян Пекло.

В августе 2016 года НВ писало, что на популярных киевских муралах стал появляться трафаретный логотип Xuj Art Foundation и слово из трех букв. Ряд киевских стрит-арт художников возмутило огромное количество появляющихся каждую неделю "бессмысленных" муралов, по их мнению, "не несущих никакой идеи и не содержащих никакого социального подтекста".

Трафарет, который наносили на "неправильные" муралы / Фото: International Xuj Art Foundation via Facebook

Протестующие артисты создали проект International Xuj Art Foundation и заявили, что их цель объяснить людям разницу между настоящим искусством и словом х*й на заборе. Борьба заключается в том, что они рисуют надпись Xuj Art Foundation и слово х*й на муралах, которые, по их мнению, не соответствуют контексту Киева.

Фрагменты нескольких пострадавших муралов / Фото: International Xuj Art Foundation via Facebook

1 августа 2016 года в издании Украинская правда появилась статья Гламурализм уличного художника Владимира Воротньова, в которой он раскритиковал киевские муралы, созданные под руководством Гео Лероса и в рамках проекта Art United Us. Среди его претензий:

В ответ Гео Лерос сообщил, что

Гео Лерос также отметил, что критикующий его Воротньов в 2012 году сам реализовывал в центре Киева проект Муралиссимо "под патронатом власть имущих" и опубликовал в комментариях фото нескольких его работ.

Мурал Владимира Воротньова / Фото: Geo Leros via Facebook

Муралы Владимира Воротньова / Фото: Geo Leros via Facebook

Художники из Xuj Art Foundation заявляли, что на данный момент хотят оставаться анонимными и выражали надежду на то, что что Xuj United Us (по аналогии с Art United Us) продлится недолго, и хаотичная мурализация Киева закончится. На странице этой группы в Facebook последние два сообщения были опубликованы в апреле 2018 года и октябре 2017 года.

30 августа 2017 года издание Huffington Post написало о реакции киевлян на работу одного из художников-муралистов - испанца Хавьера Робледо.

На мурале, появившемся на улице Ямской, 35/34, изображен жизнерадостный улыбающийся мальчик. Однако на художника посыпалась критика некоторых местных жителей. Когда мурал был выполнен примерно на 40%, работу Хавьеру пришлось приостановить. Небольшая группа киевлян выразила свое негодование по поводу того, что мальчик на мурале - темнокожий.

"Большинству людей понравился мой мурал, но некоторые протестовали, потому что мальчик был темнокожим, – рассказывает художник, – Я был очень удивлен, ведь я не предвидел возможной расистской реакции на мою работу".

По словам куратора проекта Art United Us Ирины Канищевой, одним из наиболее ярых противников арт-объекта Хавьера Робледо оказался бывший заместитель главы Нацполиции, который проживает в этом районе. В своих жалобах для описания темнокожих он использовал откровенно расистскую терминологию и заявил, что не хотел бы видеть в своем городе изображения подобного характера.

А в августе 2016 года у художника из Майами, который рисовал мурал на стене дома по адресу Харьковское шоссе, 2А, на Дарницкой площади, украли краски, вскрыв замок на техническом этаже.

Несмотря на кражу, художник все-таки закончил работу над муралом.

Фото: Geo Leros via Facebook

В июне 2016 года в Севастополе и Симферополе ко Дню России появились пропагандистские муралы, изображающие президента страны-агрессора, оккупировавшей Крым, Владимира Путина.

Мурал с изображением Путина в Севастополе / Фото: Денис Казанский via Twitter

Мурал с изображением Путина в Симферополе

6 августа 2018 года под муралом с Путиныв в Симферополе появился трафарет с изображениями украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. По данным СМИ, в тот же день изображение Сенцова и Кольченко было зарисовано.

Украинские политзаключенные были изображены за решеткой, рядом была сделана надпись: Молчи, а то получишь наказание.

Российская пропаганда использует образы террористов с Донбасса и в самой России, пытаясь представить их героями, но это не всем нравится.

Фото с сайта боевиков

В ноябре 2016 года в поселке Металлострой на окраине Санкт-Петербурга мужчина испортил красной краской огромный портрет российского террориста Арсена Павлова (Моторолы), который был убит 16 октября 2016 года в Донецке в результате взрыва. Портрет был нарисован на трансформаторной будке.

Некоторые муралы вызывают неоднозначную реакцию из-за того, что нарушают общественные нормы пристойности.

Австралийский уличный художник Lushsux нарисовал на улице Сиднея Хиллари Клинтон полуобнаженной. В августе 2016 года администрация Мельбурна заявила, что граффити нарушает принцип гендерного равенства в политике, поэтому оно должно быть закрашено.

В ответ художник дорисовал Клинтон никаб. "Если эта мусульманская женщина оскорбляет тебя, то ты фанатик, расист, сексист и исламофоб", - написал он на стене под рисунком.

