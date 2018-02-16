От аплодисментов до требования отставки. Труханова встретили на работе после отпуска, командировок и суда

Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел на работу впервые после длительного отпуска, нескольких командировок, задержания и суда.

Как сообщает Интерфакс-Украина, депутаты на сессии горсовета встретили Труханова бурными аплодисментами.

В свою очередь активисты, которые собрались на митинг под зданием горсовета и прошли в зал заседаний, скандировали "Труханова в отставку!". Их выкрики заглушил гимн Украины.

Как сообщает Думская, вход в здание горсовета охраняют около 15 представителей муниципальной охраны. Рядом также дежурит Нацгвардия и полиция.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают чиновников Одесского горсовета в хищении средств при покупке здания завода Краян, за который переплатили около 170 млн грн.. Среди подозреваемых - Труханов, его заместитель Павел Вугельман и депутат Одесского областного совета Олег Бабенко. Всего в деле восемь подозреваемых.

14 февраля Труханова задержали после длительного отпуска, который продолжался несколькими зарубежными командировками.

Днем позже суд отпустил мэра Одессы на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.