От $500 до $20 тысяч. СБУ задержала в Одессе полицейских, занимавшихся вымогательством взяток у задержанных

В Одессе разоблачили двух сотрудников отдела противодействия наркопреступности областного управления Нацполиции, которые занимались вымогательством.
Как сообщается, в качестве жертв полицейские выбирали наркозависимых местных жителей, которым угрожали уголовной ответственностью.
Чтобы избежать этого, злоумышленники вымогали взятки от $500 до $20 тысяч в зависимости от платежеспособности задержанных.
Сейчас решается вопрос об объявлении полицейским о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.
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