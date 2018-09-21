21 сентября 2018, пятница

От $500 до $20 тысяч. СБУ задержала в Одессе полицейских, занимавшихся вымогательством взяток у задержанных

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Жертвами полицейских ставали наркозависимые граждане
Фото: СБУ

Жертвами полицейских ставали наркозависимые граждане

В Одессе разоблачили двух сотрудников отдела противодействия наркопреступности областного управления Нацполиции, которые занимались вымогательством.

Как сообщается, в качестве жертв полицейские выбирали наркозависимых местных жителей, которым угрожали уголовной ответственностью.

Чтобы избежать этого, злоумышленники вымогали взятки от $500 до $20 тысяч в зависимости от платежеспособности задержанных.

Сейчас решается вопрос об объявлении полицейским о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.

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