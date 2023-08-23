Помощь военным: какие выплаты получат киевляне-участники АТО, защитники с инвалидностью и их семьи 23 августа, 10:14 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В этом году Киев оказывает материальную помощь более 31 тысячи защитников с инвалидностью и другим военным. Выплаты составляют от 5000 до 30 000 грн.

Об этом сообщает КГГА.

Кто и какие суммы ежегодно получает от столичной власти

«Городская власть постоянно совершенствует систему оказания помощи нашим защитникам и защитницам и членам их семей. В частности, более 31 тысячи киевлян-участников АТО, защитников и защитниц с инвалидностью в этом году получили ежегодную материальную помощь. Город уже выплатил около 173 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

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Столица ежегодно выплачивает:

— киевлянам-участникам АТО — по 5 тыс грн;

— киевлянам-участникам АТО, Защитникам и Защитницам с инвалидностью I группы — по 30 тыс грн;

— киевлянам-участникам АТО, Защитникам и Защитницам с инвалидностью II группы — по 20 тыс грн.

Всего в 2023 году киевлянам этих категорий выплатят более 295 миллионов гривен. В целом городской целевой программой «Забота. Навстречу киевлянам» на текущий год предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи киевлянам-защитникам и защитницам, а также их семьям.

Помощь семьям военных

Помощь из городского бюджета получают также члены семей киевлян-участников АТО, Героев Небесной Сотни и Защитников и Защитниц Украины.

По 10 465 грн Киев ежемесячно выплачивает нетрудоспособным родителям, женам/мужам, неженатым совершеннолетним детям с инвалидностью с детства I и II групп или людям с инвалидностью I группы.

В течение 2023 года город уже выплатил адресную материальную помощь на общую сумму около 35 миллионов гривен членам семей киевлян-участников АТО, Героев Небесной сотни и Защитников и Защитниц Украины. До конца года эта сумма увеличится до почти 65 миллионов гривен.

Как получить помощь

Чтобы получить эти виды помощи, нужно обратиться в Департамент социальной политики КГГА или Центры предоставления административных услуг.

Также можно обратиться для консультации в КБУ Киевский городской центр оказания помощи участника АТО (Киев Милитари Хаб) по адресу: ул. Бастионная, 11) или по телефону горячей линии 0800−300−633.

В этом году столица поддержала выплатами более 31 тысячи киевлян-участников АТО и Защитников с инвалидностью I и II группы / Фото: kyivcity.gov.ua