Изюм свободен. Впечатляющие фото из 50-тысячного города на Харьковщине, который полгода находился в оккупации 15 сентября, 20:44 10 сентября Изюм перешел под контроль Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время стремительного контрнаступления 6—11 сентября Силы обороны Украины освободили все города Харьковской области, ранее захваченные врагом. Среди них — Изюм, ключевой населенный пункт на юге региона, где сосредоточены основные пути на Донбасс.



Разрушения в Изюме сопоставимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв — минимум с двумя Бучами Киевской области, сообщил советник министра обороны Алексей Копытько. На Изюм российские оккупанты сбросили больше ракет и бомб, чем на Мариуполь, хотя население там было примерно в 10 раз меньше, около 50 тысяч к моменту начала войны.

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По информации городского совета, в Изюме уничтожено 80% жилищного фонда, жертвами российской агрессии стало не менее тысячи жителей.

14 сентября в освобожденный район впервые попали украинские и иностранные фотокорреспонденты. НВ представляет их снимки из изуродованного рашистами Изюма.

Так выглядят дома в городе, некоторые полностью разрушены артиллерийскими и авиационными ударами врага.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: MFA of Ukraine / Twitter

Фото: MFA of Ukraine / Twitter

Уничтоженная церковь.



Фото: Iryna Rybakova / Facebook

Остатки российской техники.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: Iryna Rybakova / Facebook

Улицы патрулируют украинские военные и полицейские.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

14 сентября Изюм посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Министерство обороны Украины / Facebook

Фото: Министерство обороны Украины / Facebook

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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