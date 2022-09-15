Изюм свободен. Впечатляющие фото из 50-тысячного города на Харьковщине, который полгода находился в оккупации

15 сентября, 20:44
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10 сентября Изюм перешел под контроль Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

10 сентября Изюм перешел под контроль Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время стремительного контрнаступления 6—11 сентября Силы обороны Украины освободили все города Харьковской области, ранее захваченные врагом. Среди них — Изюм, ключевой населенный пункт на юге региона, где сосредоточены основные пути на Донбасс.

Разрушения в Изюме сопоставимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв — минимум с двумя Бучами Киевской области, сообщил советник министра обороны Алексей Копытько. На Изюм российские оккупанты сбросили больше ракет и бомб, чем на Мариуполь, хотя население там было примерно в 10 раз меньше, около 50 тысяч к моменту начала войны.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=rY2eqLno8eU

По информации городского совета, в Изюме уничтожено 80% жилищного фонда, жертвами российской агрессии стало не менее тысячи жителей.

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14 сентября в освобожденный район впервые попали украинские и иностранные фотокорреспонденты. НВ представляет их снимки из изуродованного рашистами Изюма.

Так выглядят дома в городе, некоторые полностью разрушены артиллерийскими и авиационными ударами врага.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
MFA of Ukraine / Twitter
Фото: MFA of Ukraine / Twitter
MFA of Ukraine / Twitter
Фото: MFA of Ukraine / Twitter

Уничтоженная церковь.

Iryna Rybakova / Facebook
Фото: Iryna Rybakova / Facebook

Остатки российской техники.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Iryna Rybakova / Facebook
Фото: Iryna Rybakova / Facebook

Улицы патрулируют украинские военные и полицейские.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

14 сентября Изюм посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство обороны Украины / Facebook
Фото: Министерство обороны Украины / Facebook
Министерство обороны Украины / Facebook
Фото: Министерство обороны Украины / Facebook
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Контрнаступление Фоторепортаж Война России против Украины

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