Освобожденный из плена киборг рассказал, как его захватили боевики

Освобожденный из плена на оккупированных территориях старший сержант вооруженных сил Украины Александр Морозов рассказал СМИ, как попал в плен к боевикам "ДНР".

В интервью телеканалу 112 Украина Морозов заявил, что прибыл на территорию аэропорта ночью вместе с другими военными на трех машинах, чтобы забрать раненых.

Две из этих машин были потеряны по дороге. Сам Морозов получил контузию в результате обстрела из минометов, когда прикрывал товарищей, находясь на возвышенности. Под утро он обнаружил, что остался один и вернуться на подконтрольную Украины территорию через линию фронта невозможно из-за активных боевых действий.

По словам Морозова, он попытался вернуться по следам машины, на которой приехал, но потом обнаружил, что следы путались. После этого он решил попробовать выехать через Донецк - просто вернуться на маршрутке. Однако у железнодорожного вокзала боевики "ДНР" обнаружили у него украинский военный билет.

"Меня обыскали, нашли военный билет, поставили на колени и вызвали машину. Пока они отвлеклись, там несколько секунд буквально, я убежал. Дошел до спортивного комплекса Олимпийский. Попробовал залезть - хотел переночевать. Разбил стекло, и набежали сепары. Они били, допрашивали. Дальше не особо интересно", - рассказал боец.

Он также подтвердил, что скрывался от боевиков в течение двух недель.

Напомним, 27 декабря 2017 года во время масштабного обмена пленными киборг Александр Морозов был освобожден из плена. Боевики удерживали его более 1000 дней.