В освобожденных районах Харьковской области восемь человек за сутки подорвались на минах 22 сентября, 18:40 Полиция призвала быть максимально осторожным и не приближаться к подозрительным предметам (Фото:Кирил Тимошенко/Telegram)

В Харьковской области восемь жителей Чугуевского района подорвались на минах на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Найполиции Харьковской области.

«За 22 сентября в дежурную часть Чугуевского РУП поступило несколько сообщений о том, что 8 жителей Чугуевского района взорвались на минах, которые оккупанты оставили после себя», — говорится в сообщении.

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По данным полиции, среди пострадавших 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское. Также правоохранители обнаружили в поле двух трактористов, которые подорвались на мине. Их доставили в Чугуевскую районную больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Полиция также призвала быть максимально осторожным и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.

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