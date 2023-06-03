Освобожденные из российского плена получили более 20 млн грн в мае — Минреинтеграции

3 июня, 07:06
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Из плена вернулись 45 «азовцев» (Фото:КШППВ)

Из плена вернулись 45 «азовцев» (Фото:КШППВ)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в мае направило 20,1 млн грн гражданам, освобожденным из российского плена. Денежную помощь по 100 тыс. грн от государства получил еще 201 человек.

Об этом сообщило Минреинтеграции.

«Минреинтеграции продолжает выплачивать государственную денежную помощь лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

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Следовательно, в течение месяца денежную помощь по 100 тыс. грн от государства получил еще 201 человек, освобожденный из плена.

С начала года Минреинтеграции уже осуществило выплату госпомощи освобожденным из плена и семьям пленных на общую сумму 82,3 млн грн.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Пленные Обмен пленными Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

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