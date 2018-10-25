Освобожденные из плена в Киевской области вьетнамцы получили временное убежище - омбудсмен

Все 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые незаконно содержались в Глевахе Киевской области, получили временное убежище, пищу и вышли на связь с родными, сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня работники моего Офиса срочно выехали на место происшествия. Они встретились с гражданами Вьетнама. Сегодня иностранцы впервые за три месяца поговорили со своими семьями... В местном отделе полиции пострадавшим оказали пищу и теплую одежду", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, сейчас 26 освобожденных из плена вьетнамцев находятся в Васильковской полиции, двое - в больнице. Среди пострадавших - семь женщин и один несовершеннолетний.

"По информации, предоставленной Главным управлением Нацполиции в Киевской области, в течение трех месяцев два человека держали иностранцев в неволе в подвале частного дома. Неизвестные отобрали у вьетнамцев документы и одежду, а также запрещали свободно передвигаться", - уточнила Денисова.

Она ткож сообщила, что в пятницу, 26 октября, в Васильковском районном суде подозреваемому будут выбирать меру пресечения. На заседании также будут присутствовать работники секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека для контроля за соблюдением прав нелегальных мигрантов из Вьетнама.

"Находясь с визитом в Совете Европы, я гарантировала обеспечение прав и свобод нелегальных мигрантов. Иностранцам, которые стали жертвами мошенников и преступников, должны быть обеспечены все условия во время пребывания на территории Украины", - отметила омбудсмен.

Ранее полиция Киевской области сообщила, что задержала мужчину, который незаконно удерживал 28 граждан Вьетнама в поселке Глеваха.