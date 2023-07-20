90 тыс грн от фонда Шептицкого: когда, где и как подать заявку освобожденным из плена украинкам 20 июля, 13:08 Польский фонд помогает освобожденным из плена украинкам (Фото:pexels.com/@kaboompics/)

Освобожденные из плена украинские женщины могут получить единовременную финансовую помощь в размере 10 тыс злотых (примерно 90 тыс гривен).

Выплаты осуществляет Фонд Шептицкого в рамках реализации программы поддержки украинских женщин, освобожденных из российского плена.

Где и как подать заявку

Подать заявку на помощь можно заполнив электронную форму по ссылке — eu-submit.jotform.com/230891603400346.

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Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 года включительно или до завершения финансирования данной программы.

Также для освобожденных из плена украинок есть возможность за счет фонда осуществить отпускно-реабилитационную поездку в Польшу. Прием заявок осуществляется до 15 июля 2023 года включительно.

Как отмечают в Минреинтеграции, размер помощи указан до ее налогообложения.

Более 220 украинок уже получили помощь от Фонда Шептицкого

На днях еще 22 освобожденные из российского плена украинки получат денежную помощь в размере 10 тыс злотых (около 90 тыс грн) от польского благотворительного Фонда им. блаженного Климентия Шептицкого.

Напомним, что ранее финансовую помощь от этого фонда уже получили 180 украинских женщин. Кроме того, 24 женщины также получили психологическую поддержку, 19 украинок приняли участие в поездке на отдых и реабилитацию в Польшу.