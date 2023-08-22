Освобожденные из плена: стало известно, на какую новую помощь от государства они могут рассчитывать 22 августа, 13:38 Защитники Азовстали, которых только что освободили в результате обмена пленными (Фото:Андрій Єрмак via Telegram)

Освобожденные из плена украинцы имеют право получить бесплатный ваучер на обучение.

Об этом напоминают в Минреинтеграции.

Кто может получить ваучер

По ваучеру, который предоставляется на сумму не более 26 840 грн, можно овладеть рабочей профессией или получить степень магистра.

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Получить ваучер могут только те, кто:

— имеет профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование;

— не зарегистрирован в центре занятости;

— не проходил в течение последних трех лет переподготовку за счет средств Фонда государственного соцстрахования на случай безработицы;

— не получал ваучер раньше.

Как получить ваучер и какие документы нужно предоставить

Всего сейчас предусмотрено 123 профессии и специальности, по которым можно получить ваучеры. Их полный перечень можно найти по ссылке.

Получить ваучер можно:

— офлайн, обратившись в центр занятости;

— онлайн, заполнив заявку.

При этом нужно предоставить следующие документы:

— паспорт гражданина Украины;

— трудовая книжка, заверенная работодателем копия такой книжки, гражданско-правовой договор или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

— документ о профессиональном (профессионально-техническом) или профессиональном предвысшем, или высшем образовании (дубликаты таких документов) или еДокумент об образовании (при наличии);

— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— сведения об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.