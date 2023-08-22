Освобожденные из плена: стало известно, на какую новую помощь от государства они могут рассчитывать
Защитники Азовстали, которых только что освободили в результате обмена пленными (Фото:Андрій Єрмак via Telegram)
Освобожденные из плена украинцы имеют право получить бесплатный ваучер на обучение.
Об этом напоминают в Минреинтеграции.
Кто может получить ваучер
По ваучеру, который предоставляется на сумму не более 26 840 грн, можно овладеть рабочей профессией или получить степень магистра.
Получить ваучер могут только те, кто:
— имеет профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование;
— не зарегистрирован в центре занятости;
— не проходил в течение последних трех лет переподготовку за счет средств Фонда государственного соцстрахования на случай безработицы;
— не получал ваучер раньше.
Как получить ваучер и какие документы нужно предоставить
Всего сейчас предусмотрено 123 профессии и специальности, по которым можно получить ваучеры. Их полный перечень можно найти по ссылке.
Получить ваучер можно:
— офлайн, обратившись в центр занятости;
— онлайн, заполнив заявку.
При этом нужно предоставить следующие документы:
— паспорт гражданина Украины;
— трудовая книжка, заверенная работодателем копия такой книжки, гражданско-правовой договор или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
— документ о профессиональном (профессионально-техническом) или профессиональном предвысшем, или высшем образовании (дубликаты таких документов) или еДокумент об образовании (при наличии);
— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
— сведения об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.