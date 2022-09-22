Бывший командир полка Андрей Билецкий рассказал, в каком состоянии находятся освобожденные азовцы 22 сентября, 16:17 Освобожденные украинские пленные в Черниговской области, 22 сентября (Фото:Video released on September 22, 2022./Handout via REUTERS)

Бывший командир полка Азов Андрей Билецкий в эфире Радио НВ рассказал, в каком состоянии находятся освобожденные украинские военнопленные, с которыми он имел возможность увидеться.

В эфире Радио НВ Билецкий рассказал, что часть освобожденных пленных — 105 человек — передали на северной границе в Черниговской области.

«Сейчас ребята находятся не в лучшем физическом состоянии, и сейчас все находятся в больнице», — сказал бывший командир полка Азов о состоянии этих пленных.

Видео дня

По его словам, среди них есть много раненых.

Вторая часть освобожденных пленных — старшие командиры Азова и подразделений Нацгвардии, защищавших Мариуполь, в том числе командир 36-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына), командир полка Азов Денис Прокопенко (Редис), заместитель командира полка Азов Святослав Паламар (Калина) которых, согласно договоренностям, в которых принимал участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, доставили в Турцию.

Билецкий рассказал, что эта часть пленных на время останется в Турции. Он уточнил, что, по словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны.

Остальных пленных, по словам бывшего командира полка Азов, осмотрят медики и значительная их часть попадет в медицинские учреждения.

«Большинство поедет уже сразу к родным, к родителям, для того чтобы морально и физически отдохнуть перед тем, как снова браться за дело», — сказал Билецкий.

Белецкий в эфире Радио НВ рассказал, что имел возможность поговорить по телефону с командиром полка Азов Денисом Прокопенко (Рэдисом), Святославом Паламарем (Калиной) и Аписом, которых доставили в Турцию.

«Сумбурный, безусловно, немного разговор. Это были первые 15 минут, когда они спустились, вышли из самолета ФСБ, летучей тюрьмы. Сумбурный разговор. Я поздравлял ребят, ребята говорили о том, что. Скажем так, все ребята в абсолютно нормальном морально-психологическом состоянии, хотя они просидели все это время в одиночках. … Все выражают желание как можно скорее вернуться к делу, войне и деоккупации страны», — сказал он.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, есть 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также десять иностранцев.

Полный список освобожденных украинских пленников

Среди освобожденных есть 8 раненых во время теракта в Еленовке, когда Россия нанесла удар по колонии в оккупированной части Донецкой области, где содержали украинских военнопленных, в том числе азовцев. Тогда погибли, по меньшей мере, 40 украинских защитников — в основном, вероятно, защитники Мариуполя.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.