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Дезертирство: в СБУ объяснили, почему передали освобожденного из плена украинца Великого в военную прокуратуру

Вчера, 19:29
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Serhii Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (RFE / RL)

Дмитрий Великий

В Службе безопасности Украины завили, что освобожденного из плена боевиков украинца Дмитрия Великого передали в военную прокуратуру «в соответствии с действующим законодательством».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденных боевиками 28 июня, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК (Самовольное оставление воинской части или места службы)», — заявили в СБУ.

После прилета в аэропорт сотрудники СБУ позволили Великому встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской, после чего его передали следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет дело о дезертирстве.

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В ведомстве также заявили, что «никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило».

«Решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой», — добавили в СБУ.

Напомним, к Дмитрию Великому ночью 29 июня приезжали сотрудники СБУ.

В пятницу, 28 июня, «ДНР» и «ЛНР» отпустили четырех украинских военнопленных.

На свободу вышли украинский военный Дмитрий Великий, командир отделения Украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Позже стало известно, что освобожденного 28 июня из плена боевиков «ЛДНР» украинца Дмитрия Великого ранее было объявлено в розыск по подозрению в дезертирстве.

Напомним, что во время прямых переговоров Медведчука с боевиками Донбасса, которые произошли в четверг в Минске, была достигнута договоренность об освобождении четырех украинских военнопленных.

Теги:   ДНР Дезертирство СБУ Военнопленные

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