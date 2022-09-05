Появилось первое видео из освобожденного от ВС РФ Высокополья 5 сентября, 17:08 Украинских военных встретили местные жители (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные опубликовали первое видео из освобожденного от российских захватчиков Высокополья Херсонской области.

Как рассказали ранее в Офисе президента, Силы обороны вошли в него накануне, 4 сентября.

На обнародованных кадрах видна идущая по дороге пешая колонна ВСУ, которую встречают местные жители.

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«Слава Украине! Спасибо вам!», — обратились они к военнослужащим.

Тем временем контрнаступление украинской армии на южном направлении продолжается.

ВСУ удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.



И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении на южном направлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

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Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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