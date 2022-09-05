Появилось первое видео из освобожденного от ВС РФ Высокополья

5 сентября, 17:08
Поделиться:
Украинских военных встретили местные жители (Фото:Коллаж НВ)

Украинских военных встретили местные жители (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные опубликовали первое видео из освобожденного от российских захватчиков Высокополья Херсонской области.

Читайте также:
«Идет жесткая позиционная борьба». Интервью с Бутусовым — о коррупции в Минобороны на фоне борьбы за инициативу на фронте и значительных потерь

Как рассказали ранее в Офисе президента, Силы обороны вошли в него накануне, 4 сентября.

На обнародованных кадрах видна идущая по дороге пешая колонна ВСУ, которую встречают местные жители.

Видео дня

«Слава Украине! Спасибо вам!», — обратились они к военнослужащим.

Читайте также:
Подоляк рассказал, как жителям захваченных РФ территорий подготовиться к их освобождению
https://www.youtube.com/embed/4jCo2W3qya4

Тем временем контрнаступление украинской армии на южном направлении продолжается.

Читайте также:

Украинский флаг в Высокополье Херсонской области (Фото:Даша Зарівна / Facebook) Офис президента показал украинский флаг в Высокополье Херсонской области. В Минобороны прокомментировали

ВСУ удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении на южном направлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

Читайте также:
В ОК Юг рассказали о действиях РФ после потери Высокополья

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Херсонская область Контрнаступление Война России против Украины Высокополье деоккупация

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X