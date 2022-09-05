«Украинская стратегия работает». Военный эксперт объяснил, чем важно освобождение Высокополья на юге Украины

5 сентября, 17:12
Эксклюзив НВ
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Высокополье. Херсонская область. 4 сентября 2022 года (Фото:Кирилл Тимошенко / Facebook)

Высокополье. Херсонская область. 4 сентября 2022 года (Фото:Кирилл Тимошенко / Facebook)

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко в эфире Радио НВ объяснил, какое значение имеет освобождение пгт Высокополье Херсонской области в войне против России.

«Это населенный пункт на севере Херсонской области. Из-под него, в частности, раньше подъезжала артиллерия и реактивная, которая обстреливала Днепропетровщину, Зеленодольск и дальше, куда могли достать. Поэтому, учитывая, что уменьшается количество артиллерийских обстрелов, это важно, потому что отодвигается линия оккупантов», — уверяет Мусиенко.

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Информацию об освобождении населенных пунктов на юге подтвердил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Поступает из разных источников — от британской разведки и украинского Оперативного командования Юг — официальная информация о том, что есть отдельные подразделения российских войск на передовых позициях, в том числе и на севере Херсонщины, которые уже начинают говорить, что им не хватает даже иногда питьевой воды в обеспечении. А это значит, что стратегия по вытеснению оккупантов и прерыванию ему логистического обеспечения, нормального подвоза продовольствия, боеприпасов, снарядов и оружия себя оправдывает. Мы видим, что она работает», — добавил Мусиенко.

https://www.youtube.com/watch?v=86dvrOuj2ME&t=256s
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Увольнение Война в Украине Радио НВ Война России против Украины деоккупация

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