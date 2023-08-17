Освобождение Урожайного. Украинские военные, вероятно, использовали аналоги американских кассетных боеприпасов — CNN 17 августа, 17:42 CNN считает, что при освобождении Урожайного украинские военные могли использовать аналоги американских кассетных боеприпасов (Фото:Армия США/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

Во время деоккупации поселка Урожайное Донецкой области украинские военные, вероятно, использовали аналоги американских кассетных боеприпасов, пишет CNN со ссылкой на мнение двух неназванных экспертов по оружию.

Медиа ссылается на кадры с дрона, где десятки российских военных убегают на юг от села. Два анонимных эксперта по вооружениям просмотрели видеозаписи и добавили, что россиян обстреляли во время бегства, иногда, вероятно, кассетными боеприпасами.

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CNN добавляет, что на видеозаписях видно, как десятки российских военных бегут по открытой дороге. Вероятно, они были вынуждены бежать по асфальту, поскольку близлежащие поля и лесополосы были заминированы. Российские оккупанты скапливались в большом количестве в близлежащих домах, которые затем были обстреляны украинской артиллерией.

Медиа добавило, что украинские военные подтвердили использование американского оружия, но отказались предоставить какие-либо подробности. CNN также не смогли подтвердить, что устройства на видео, идентифицированные экспертами как вероятные кассетные боеприпасы, являются оружием американского производства.

СМИ предполагает, что Украина изготовила несколько «подобных устройств, которые могут использоваться на фронте».

Инфографика: NV

В среду, 16 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов поселок Урожайное в Донецкой области.

Позже украинские военные показали, как освобождали поселок от российских оккупантов.