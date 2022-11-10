Ким об освобождении Снигиревки: Представители официальной власти уже близко

10 ноября, 12:10
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Виталий Ким призвал дождаться официальной информации об освобождении Снигиревки (Фото:Суспільне Николаев)

Виталий Ким призвал дождаться официальной информации об освобождении Снигиревки (Фото:Суспільне Николаев)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал появившуюся информацию об освобождении населенного пункта Снигиревка.

«Давайте будем ждать официальную информацию», — сказал Ким в эфире телемарафона.

Он добавил, что «представители официальной власти района уже близко».

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«Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, старлинками, генераторами. Мы сразу будем отправлять помощь людям, находившимся в оккупации длительное время. Я тоже хочу с вами всем поделиться, но должен ждать официального подтверждения, но я знаю, что все хорошо. Думаю, завтра утром отправим помощь», — отметил глава ОВА.

Видео дня

Первые подтверждения по поводу начала освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября.

10 ноября появилось видео с украинскими военными в Снигиревке.

Деоккупация этого населенного пункта открывает путь на Херсон.

Снигиревка является одним из ключевых населенных пунктов. Она является удобным плацдармом на берегу реки Ингулец. Также это важный железнодорожный узел.

Снигиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для удержания города ВС РФ стянули туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.

https://www.youtube.com/watch?v=bn_nzKIHvJA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким Снигиревка

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