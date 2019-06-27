СБУ ничего не знает о пленных, которых обещают освободить террористы «Л/ДНР» 27 июня, 18:32 865 Цей матеріал також доступний українською СБУ СБУ готова к освобождению пленных СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что не располагают информацией о гражданах Украины, которых террористы «ДНР/ЛНР» собираются освободить и передать украинской стороне.

«СБУ не владеет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков и считаем это позитивом», - говорится в заявлении.



Напомним, что 27 июня нардеп Вадим Рабинович заявил, что во время прямых переговоров пророссийского политика и кума президента РФ Владимира Медведчука с боевиками Донбасса, которые состоялись в четверг в Минске, была достигнута договоренность об освобождении четверых украинских военнопленных.

Он также обнародовал фотокопию списка пленных украинцев, которых планируют освободить.

Рабинович заверил, что передача украинских пленных состоится в Минске в пятницу, 28 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры Медведчука с боевиками «Л/ДНР», заявил, что государству в вопросе обмена пленных посредники не нужны.