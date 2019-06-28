Один из освобожденных боевиками пленных был объявлен в розыск — СБУ Вчера, 20:26 2108 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Vasily Fedosenko Дмитрий Большой посередине REUTERS / Vasily Fedosenko

Освобожденный 28 июня из плена боевиков «ЛДНР» украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во время встречи освобожденных пленных, передает Громадське.



«Есть такой человек, который на основании решения суда был объявлен в розыск», — сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о возбужденном деле в отношении одного из освобожденных украинцев.

Она уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте МВД.

«Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, о дальнейших действиях будет решать следователь военной прокуратуры», — заявила Гитлянская.

Кроме того, она сообщила о «фильтрационных мероприятиях» по проверке заявленных украинцев на предмет сотрудничества с боевиками.

«У нас есть обычная процедура проверки, мы осуществляем по всем освобожденным, проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству, но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек добровольно сообщит о том, что его склонили недобровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности», — заявила Гитлянская.

«Поэтому, если у ребят так, не дай Бог, произошло, есть возможность сейчас об этом заявить и по ним не будет никаких уголовных преследований», — заявила пресс-секретарь СБУ.

Она также добавила, что уволенным заложникам всегда предлагается пройти реабилитацию.

При этом Гитлянская уточнила, что Великий с тремя другими освобожденными украинцами сейчас поедет в клинику для обследования.

В то же время она отметила, что СБУ не ведет дело Великого, и поэтому нет оснований вручать ему подозрение.

«Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства», — добавила она.

Напомним, а пятницу, 28 июня, в Киев из Минска прибыл самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами.

На свободу вышли украинский военный Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Напомним, что во время прямых переговоров Медведчука с боевиками Донбасса, которые произошли в четверг в Минске, была достигнута договоренность об освобождении четырех украинских военнопленных.