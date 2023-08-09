Залог, внесенный за митрополита УПЦ МП Павла «никоим образом» не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде — СБУ 9 августа, 10:42 Залог, внесенный за митрополита УПЦ МП Павла не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде (Фото:ssu.gov.ua)

В Службе безопасности заявили, что освобождение из-под стражи митрополита УПЦ МП Павла из-за внесения за него залога «никоим образом» не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде и не освобождает от уголовной ответственности.

Об этом заявила СБУ в Telegram.

В СБУ отметили, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативного содержания под стражей.

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Сообщается, что суд наложил на митрополита УПЦ МП Павла ряд обязанностей, а именно:

носить электронное средство контроля;

не покидать с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя ( за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья); по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве;

воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

СБУ сообщила, что сейчас расследование в уголовном производстве в отношении Павла Лебедя завершено, а его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

1 апреля экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу СБУ вручила подозрение по двум статьям — разжигание религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УКУ) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). В его доме провели обыски.

В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Митрополит называет дело «политическим».

Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ (московского патриархата) отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.

13 июля СБУ сообщила Павлу о новом подозрении из-за интервью, в котором он, по данным следствия, отрицал существование Украины как суверенного государства и называл войну России против Украины «гражданским конфликтом».

7 августа митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в 33,3 млн грн.

Адвокат заявил, что сумму залога собрали прихожане УПЦ (МП) после того, как на сайте церкви опубликовали реквизиты. По его словам, залог внесли около 1000 человек.