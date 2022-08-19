«Главное — уничтожить их ПВО». В Воздушных силах сообщили, что необходимо для освобождения Мариуполя от оккупантов 19 августа, 20:39 Дальнобойная реактивная артиллерия от западных партнеров эффективно может уничтожать российское ПВО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Для освобождения Мариуполя от российских оккупантов ВСУ необходимо в первую очередь уничтожить российское ПВО, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Без преимущества в воздухе результат наземной операции может быть провальным. Поэтому самое главное — это прогнать их авиацию и уничтожить их ПВО», — сказал он в эфире телеканалу Дом.

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Игнат добавил, что дальнобойная реактивная артиллерия от западных партнеров и противорадиолокационные ракеты HARM, достаточно эффективно могут уничтожать российское ПВО.

«Работа должна быть тяжелая, но потихоньку все-таки нашу землю будем освобождать», — отметил Игнат.

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