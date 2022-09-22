Вопрос чести. Билецкий о будущем освобождении Мариуполя 22 сентября, 18:13 Разрушенный обстрелами многоквартирный дом в Мариуполе, 23 августа (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бывший командир полка Азов Андрей Белецкий в эфире Радио НВ прокомментировал будущее освобождение Мариуполя.

В эфире Радио НВ Билецкий отметил, что оно будет непростым и сказал, что у него есть мечта — быть среди первых людей или подразделений, которые будут заходить в Мариуполь, «потому что это для нас принципиальная позиция».

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«В 2014 году Азов тогда еще, состоявший из нескольких сотен бойцов совсем молодых и не имевших военной подготовки, его освободил, его защищал. Трагедия Азовстали. Героическая трагедия Азовстали произошла. Беспримерная на самом деле в военной истории XXI века так точно. Произошла в Мариуполе. И для нас вопрос освобождения Мариуполя – это вопрос чести», – сказал он.

Отдельный отряд специального назначения Азов, известный также как полк Азов (ООСП Азов, в/ч 3057) - формирование Национальной гвардии Украины, входящей в состав 12-й бригады оперативного назначения Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

Формирование было создано в 2014 году как добровольческий батальон Азов и до 11 ноября 2014 года было подразделением патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. Отряд базируется в Мариуполе Донецкой области (временно базировался в Бердянске Запорожской области).

Подразделение принимает участие в боевых действиях войны на востоке Украины, преимущественно в пределах Приазовья, в составе сил ООС.

Азов освобождал Мариуполь в июне 2014 года, принимал эпизодическое участие в боях под Иловайском, оборонял Мариуполь с конца августа 2014 года, осуществлял наступление на Широкино в феврале 2015 года.

Во время российского вторжения в Украину в 2022 году участвовал в обороне города Мариуполь и в дальнейшем, героическом удержании комбината Азовсталь.



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