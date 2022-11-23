Освобождение Луганской области: глава ОВА пообещал «позитивные новости» от ВСУ с началом морозов 23 ноября, 11:44 С началом морозов в Луганской области можно ожидать хороших новостей от ВСУ, заявил Сергей Гайдай (Фото:Генштаб)

С приходом морозов морозы, Вооруженные силы Украины смогут дать «положительные новости» из Луганской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Сейчас ждем морозов. Хотя бы пару дней, чтобы земля стала более твердой и выдерживала технику. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут дать нам новые позывные новости относительно Луганщины», — отметил он.

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По словам главы ОВА, украинские военные понемногу продвигаются на направлении Сватово-Кременная. В этом районе инициатива на их стороне.

«Однако мешает погода. С другой стороны, погода мешает и россиянам идти в наступление», — добавил Гайдай.

Он сказал, что войска РФ не оставляют попыток захватить Белогоровку. Для атак оккупанты постоянно бросают в наступление новые подразделения, однако у них ничего не выходит.

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось освободить уже 12 населенных пунктов в Луганской области.

По данным британской разведки, район Сватово становится более уязвимым оперативным флангом российских оккупационных войск.

