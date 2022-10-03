Во время освобождения Лимана выжившие российские оккупанты убегали в Счастье — Гайдай

3 октября, 09:55
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Военным РФ пришлось убегать из Лимана (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Военным РФ пришлось убегать из Лимана (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Некоторые российские оккупанты, которым удалось выжить во время освобождения украинской армией Лимана, убегали в оккупированное Счастье Луганской области

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло — им удалось бежать подальше к Счастью. 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск», — отметил он.

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Гайдай также добавил, что раненых военных РФ оккупанты свозят в больницы Старобельска.

Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост.

1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5000 военных РФ. Вскоре в ВСУ подтвердили, что защитники Украины вошли в город.

https://www.youtube.com/shorts/Ivvd4Qn1AqA

Позже Офис президента опубликовал видео военнослужащих ВСУ, устанавливающих украинский флаг на админздании в Лимане.

К вечеру в российском минобороны нашли силы прокомментировать ситуацию в Лимане и заявили, что войска РФ якобы были отведены «на более выгодные рубежи».

https://www.youtube.com/embed/sY0t3n_QOaY

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Лиман

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