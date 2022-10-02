Освобождение Лимана имеет несколько стратегических целей: в ВСУ сообщили подробности

2 октября, 12:02
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Благодаря освобождению Лимана ВСУ будут иметь лучшие позиции для дальнейших действий (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

Благодаря освобождению Лимана ВСУ будут иметь лучшие позиции для дальнейших действий (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

В освобождении Лимана Донецкой области есть несколько стратегических целей для Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Это путь на украинский Донбасс — на Донецкую и Луганскую области, на Сватово и Северодонецк. Это также лучшие позиции для дальнейших действий (ВСУ — ред.). Когда эти действия будут, спланируют наши штабы в зависимости от того, как произойдет перегруппировка войск, также будут учтены все изменения противника», — сказал он.

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По его словам, Лиман также имеет большое морально-психологическое влияние.

«Это большой подъем для нашего народа и войск, а также позор, унижение и подавление морального положения для войск агрессора», — подчеркнул Череватый.

Официально об освобождении Лимана сообщили 1 октября. Министерство обороны России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

https://www.youtube.com/watch?v=Ivvd4Qn1AqA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Лиман

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