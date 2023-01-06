Наступление Украины на левобережье Днепра уже происходит — военный эксперт

6 января, 14:52
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Украинские военные в грузовике со снарядами, 5 января 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные в грузовике со снарядами, 5 января 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Радио NV рассказал, что наступление Украины на левобережье Днепра уже происходит.

«Наступление на левобережье готовится, продолжается, я бы сказал так, если мы проводим аналогии с нашими активными действиями на правом берегу. И то, о чем мы с вами говорили в предыдущем блоке, а именно о постоянной и методической работе наших огневых средств по объектам противника на левом берегу — это один из элементов этого наступления», — сказал Грабский в эфире Радио NV.

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Он уточнил, что разрушение системы обеспечения, управления, дислокации противника на левом берегу создает предпосылки для фронтального наступления по линии Васильевка-Орехов-Гуляйполе-Большая Новоселка, по направлению на Токмак, Мелитополь с целью выхода на побережье Азовского моря и блокировки и захода в Крым.

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«То есть наступление уже идет, просто мы не видим сейчас физического перемещения наших подразделений, но это не значит, что мы прекратили эту работу», — подытожил военный эксперт.

Еще 19 декабря начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что войска РФ во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей повторяют сценарий своего бегства из Херсона.

«Они сначала скапливались вокруг Херсона, потом сообщали, что они покидают некоторые населенные пункты. Затем они готовились к уличным боям. Потом рассказывали, что еще не все потеряно. А потом начинали выносить из банковских учреждений то, что считали ценным», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что сейчас россияне пытаются оборудовать линии обороны подальше от линии фронта.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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